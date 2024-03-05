什么值得买CTO王云峰：已组建约 50 人大模型自研团队

划重点: - 💼 什么值得买组建50人大模型自研团队，20人负责数据工作，30人负责模型等方面。 - 🤖 对话式机器人 “小值” 上线，提供口碑总结、商品对比等服务。 - 📈 值得买科技 CTO 王云峰表示将继续推进 AIGC 研发和应用。

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:什么值得买 CTO 王云峰透露，公司已组建了大约50人的模型自研团队，其中有20人负责数据相关工作，另外30人负责模型、算法、产品构建等方面的工作。公司近期推出的对话式机器人 “小值” 能够提供口碑总结、商品对比、商品推荐、全网比价等服务。用户可以在 “什么值得买” App 中调用 “小值” 进行在线咨询和购物建议。

值得买科技 CTO 王云峰曾表示，公司将继续推进 AIGC（人工智能与大数据决策）的研发和应用，以赋能业务发展和管理运营。他认为 AIGC 技术与直播的结合将在提升用户体验、提高运营效率、创新商业模式等方面展现巨大效益。公司预计2023年净利润将略有下降，但仍将继续努力推动技术创新和业务发展。

随着模型自研团队的壮大和新产品的推出，什么值得买在技术和服务上持续进行升级和优化，致力于为消费者提供更加智能和个性化的购物体验。王云峰表示，公司将继续探索人工智能与电商的深度融合，以更好地满足用户需求和提升平台价值。值得买科技在不断探索创新的同时，也将注重用户反馈和市场需求，持续提升自身核心竞争力，推动行业发展。

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