央视财经推出两会AI主播，蚂蚁灵境数字人平台技术支持

还记得杭州亚运会开幕式点燃主火炬环节，让世界惊艳的“数字火炬手”吗?如今，用“同款”技术打造的AI主播在央视财经亮相了!

（央视财经客户端上线两会AI主播）

今年两会，央视财经新媒体以总台央视主持人郭若天、孟湛东为原型“复刻”了AI主播——小天、小东。两会期间，小天和小东24小时为用户解答经济、产业、旅游等领域问题，做到了“全天在线、真人形象、实时解答”，带来了全新的视觉与互动体验。比如，如果想了解“2024年，哪些方向值得投资?2024年，有哪些风口行业?科技创新有哪些政策支持?”等问题，都可以在央视财经APP点击“欢迎提问两会AI主播”即时获取答案。

（图:央视财经以真人主持人“复刻”的AI主播小天、小东）

据介绍，央视财经两会AI主播由蚂蚁灵境数字人平台提供技术支持，采用了行业前沿的数字人技术，包括虚拟形象驱动、动态神经辐射场和预训练语音合成等技术，在数字人建模精度和动态细节效果上有显著优势，同时有效减少了训练数据需求。在上述技术加持下，仅需5分钟视频数据即可“复刻”AI主播，建模精度高、动态细节完整、发音自然、还原度高。

（图:蚂蚁灵境数字人平台动态预训练神经辐射场技术演示）

AI时代，新闻报道领域正在从内容呈现和互动形式上，不断探索创新玩法。本次央视财经推出的AI主播，以“真人”形象和全天在线的交互优势，探索了一种全新的新闻报道模式。借助AI技术，不仅可以提高新闻报道的效率，新闻从业人员也可更加专注于更具创造性的工作，从而提供更高质量的内容。

据了解，蚂蚁灵境数字人平台曾助力2022杭州亚运会打造了超1亿网友参与的“数字火炬手”接力活动，通过自研3D引擎实现在97%的手机设备中流畅运行。此外，蚂蚁灵境数字人平台还帮助江西省打造了全国首个政务服务数字人“小赣事”、浙江省数字健康人“安诊儿”等领域数字人，致力于解决群众日常生活中遇到的问题。近期，由蚂蚁灵境数字人平台研发的动态神经渲染方法DynTet和数字人动作生成模型技术，也分别被国际人工智能顶会CVPR24 收录，技术领先性获国际权威认可。

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