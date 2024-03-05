生成式人工智能在动画市场的价值预计将达到约177亿美元

**划重点:** 1. 📈 到2032年，生成式人工智能在动画市场的复合年增长率（CAGR）将达到35.7%，市值预计将达到177亿美元。 2. 💡 生成式人工智能在动画领域的重要应用，包括背景生成、角色创作和动作合成，得到了动画工作室和特效公司的广泛采用。 3. 🌐 随着全球市场的崛起，亚太地区成为生成式人工智能在动画领域显著增长的重要地区。

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:根据Market.us的数据，生成式人工智能在动画市场预计将以35.7%的复合年增长率飙升，到2032年市值将达到惊人的177亿美元，相比之下，2023年市值仅为12亿美元。

生成式人工智能，作为人工智能的一个分支，在动画领域取得了显著的进展，彻底改变了动画内容的创作方式。通过利用生成式人工智能技术，动画师和制片厂能够自动化和增强动画制作的各个方面，从而提高效率、创造力和逼真感。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

动画领域对生成式人工智能的需求不断增长，主要驱动因素包括娱乐、游戏和营销行业对动画内容的不断需求增加。这种激增还受到人工智能技术不断发展的推动，使其对动画制片厂和独立创作者变得更加可靠和有效。因此，市场涌现了许多创新工具和平台，为创作者提供更大的灵活性和创造自由，从而提高了动画内容的整体质量和多样性。

从分析师的角度来看，推动生成式人工智能在动画市场扩展的因素包括对高质量动画内容的不断增长需求、对成本效益制作解决方案的需求以及先进人工智能工具的不断普及。此外，在个性化内容创作领域，生成式人工智能可以根据个体喜好和行为量身定制动画，也存在巨大的机会。此外，通过简化动画的劳动密集型方面，例如配音和面部表情，可以减少制作时间，使创作者能够更多地专注于工作的创造性方面。总体而言，生成式人工智能在动画中的整合将重新定义动画内容的格局，提供前所未有的效率、创意和个性化水平。

动画市场最新数据

-2023年，超过35%的主要动画制片厂和特效公司采用生成式人工智能工具，用于改善背景生成、角色创作和动作合成。

- 动画行业在2023年AI生成的艺术品和角色设计利用率上涨了70%，主要推动力来自创新工具（如DALL-E和Midjourney）的广泛采用。

-2023年，投资于专注于动画和特效的生成式人工智能初创公司达到约5亿美元，Runway AI和Anthropic等知名实体获得大量资金支持，突显了对人工智能驱动解决方案潜力的浓厚兴趣。

- AI动力的运动捕捉和动画工具的部署增长了50%，彻底改变了角色运动的构思，使其比以往更快、更逼真。

- 通过生成式人工智能创造了超过20万个背景素材和环境元素，这一创新显著削减了制作成本和进度，标志着效率和可扩展性方面的重大进展。

生成式人工智能在动画行业中的运用为动画制作流程的优化、高质量动画的交付以及个性化和互动内容的探索提供了商机。随着生成式人工智能技术的不断发展，动画行业将迎来更多的增长和创新。

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