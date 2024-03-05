欧洲央行认为生成式人工智能将促进监管

划重点: ⭐ 欧洲央行在银行监管领域发现了40多种生成人工智能（Gen AI）的应用案例。 ⭐ Gen AI 技术使监管人员能够更轻松地进行日常监管工作，例如将自然语言查询转换为代码。 ⭐ 欧洲央行过去三年开发了14个应用程序和平台，为欧洲央行和欧盟成员国的银行监管机构的3500多名用户提供服务。

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:在过去的三年中，欧洲央行开发了14个应用程序和平台，为欧洲央行和欧盟成员国的银行监管机构的3500多名用户提供服务。

欧洲央行监事会成员伊丽莎白・麦考尔（Elizabeth McCaul）在欧洲央行网站上发表的一篇博文中表示，在银行监管领域，发现了40多种生成人工智能(Gen AI)的应用案例，其中一种更有前景的用例是一种工具，可以将用简单语言编写的查询转换为代码，帮助用户找到以前需要编程知识的特定数据点。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

麦考尔表示，欧洲银行监管的 “数据湖” 需要一定的编程理解才能访问。“但借助生成人工智能的帮助，可以自动将自然语言查询转换为脚本，没有编程经验的监管人员可以询问如何找到非常具体的数据点。” 这只是生成 AI 以及人工智能一般如何使传统技术更易于使用，并将监管技术置于监管人员的指尖的一个例子。

欧洲央行已经为 Gen AI 的潜力开发了几个概念验证，其中一个示例是可以即时获取有关监管方法的问题答案，并清楚地引用内部方法。欧洲大型咨询公司 EY 在2023年10月的一份调查报告中指出，Gen AI 已经开始席卷欧洲金融服务行业。事实上，60% 的调查受访者表示，他们的公司在过去6到12个月中已投资于 Gen AI 技术，75% 的高管计划在未来一年加大对这些技术的支出。此外，77% 的受访者表示，他们正在为 AI 对他们的员工或业务产生重大影响做准备。

作为世界上最重要的几个中央银行之一，欧洲央行有望进一步影响该行业中 Gen AI 的增长。麦考尔解释说，欧洲央行的 AI 重点源于先前在监管技术和基于云的虚拟实验室方面的投资，该实验室具有机器学习功能和用于共享和开发代码的环境。“在早期阶段，我们意识到需要拥抱数字创新和人工智能，以使欧洲银行监管更加高效和有效。” 她说。“我们推出了一个雄心勃勃的数字议程，以增强我们的分析能力。我们投资于一个监管技术应用程序组合，以监督一个复杂的银行业，并管理一个不断扩大的数据和任务池。”

过去三年来，欧洲央行开发了14个应用程序和平台，为欧洲央行和欧盟成员国的银行监管机构的3500多名用户提供服务。麦考尔说:“我们的人工智能应用程序使我们能够查询监管数据，并为监管规定和方法提供聊天机器人功能。” 对于文本分析，欧洲央行的 Athena 应用程序可以翻译和分析监管文件的内容，并将其与其他来源的信息（如公共媒体）结合起来。

在大数据分析方面，一种名为 GABI 的工具可以生成和优化大规模的回归模型，使监管人员可以基于更大的模型集进行评估。此外，在网络分析领域，一种名为 NAVI 的工具可以生成网络图表以展示数据中的关系。“这使用户能够可视化受监管银行的复杂所有权结构，并结合来自多个来源的数据，提供对银行所有者和相互依赖关系的全面概述，” 她补充道。

欧洲央行在多个先进能力上投资，希望利用其收集的大量数据来更早地发现风险。这些投资反映了整个欧盟对人工智能发展的更广泛优先考虑。例如，去年12月，欧盟立法者就《欧盟人工智能法案》达成了临时协议，该法案旨在规范欧盟成员国内的人工智能使用，并规范该地区的主要人工智能系统，例如 ChatGPT。

欧盟内部市场专员蒂埃里・布勒顿（Thierry Breton）在一份声明中表示，欧盟的 AI 法案将采取 “双层次方法” 进行监管，“对所有通用 AI 模型提出透明度要求，并对对我们的欧盟单一市场具有系统性影响的强大模型提出更严格的要求。”

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