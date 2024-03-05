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🤖📱💼AI应用
Claude3正式发布:号称性能超GPT-4，免费使用、支持中文
【AiBase提要:】
⭐生成式AI平台Anthropic发布Claude3系列多模态大模型，包括Haiku、Sonnet和Opus版本，Opus超越GPT-4。
⭐用户可免费使用Claude3Sonnet模型，支持中文，API覆盖159个国家/地区。
⭐新增多模态图像识别提问功能，Claude3在数学推理、可视化问答等方面超越GPT-4V。
GorqAPI正式开放申请文档和Playground页面均已推出
【AiBase提要:】
⭐️现在所有人都可以申请GorqAPI，文档和Playground页面已上线。
⭐️Groq的LPU不依赖高速数据传输，在推理任务中更高效。
⭐️Groq的LPU具有可预测性能和线性扩展性，可能带来巨大性能提升。
Gorq使用入口:https://top.aibase.com/tool/groq
GorqAPI申请地址:https://console.groq.com/keys
ChatGPT新增朗读功能，可以语音播报生成结果
【AiBase提要:】
⭐️新功能支持ChatGPT网络版本、iOS和Android应用程序，37种语言，适用于GPT-4和GPT-3.5。
⭐️语音聊天功能于2023年9月推出，新增功能允许ChatGPT朗读书面回答，提供更多交互体验。
⭐️ReadAloud可自动检测文本语言，并适用于GPT-4和GPT-3.5。
CopyCopter:莫得感情的短视频制造机还能自动配乐加字幕
【AiBase提要:】
⭐️支持输入文章地址，自动提炼文章内容
⭐️自动使用题材相关的素材生成带语音、带字幕的视频。
⭐️输入的文章可以是中文，生成的视频是英文的
StabilityAI发布3D生成模型TripoSR不用1秒就能生成高质量3D模型
【AiBase提要:】
⭐️模型TripoSR在不到1秒内生成高质量3D模型
⭐️无需GPU，降低生产成本，允许商业化使用
⭐️在NvidiaA100上测试，性能优于其他开放的图像到3D模型
谷歌发布可读屏AI模型ScreenAI:可理解用户界面和信息图表
【AiBase提要:】
🧠ScreenAI采用新颖的截图文本表示方法，生成合成训练数据，可回答关于屏幕信息、导航和总结问题。
🚀ScreenAI在数字内容理解方面取得进展，但无法执行生成操作，需要更多研究缩小与更大模型的差距。
📈ScreenAI在基准测试中表现优异，随着模型大小增加性能提高，有望推动智能手机自动化处理进步。
Verce发布AISDK3.0推出生成式UI功能
【AiBase提要:】
⭐引入生成式UI功能，丰富聊天机器人交互体验。
⭐生成式UI功能使聊天机器人回答更丰富生动。
⭐AISDK3.0可生成最适合场景的UI反馈，提升用户交互体验。
📰🤖📢AI新鲜事
StabilityAI发布SD3技术报告，披露SD3更多细节
【AiBase提要:】
🌟SD3在排版、美学、提示词理解上超过开源和商业模型
🌟新的MMDiT架构改进文本理解和拼写能力
🌟SD3使用独特的权重集提高整体理解力和排版质量
详细内容点此查看:https://stability.ai/news/stable-diffusion-3-research-paper
Claude3能察觉研究人员在测试中的行为
【AiBase提要:】
⭐ Anthropics推出的Claude3展现出对研究人员测试的元认知水平。
⭐ Opus在“needle-in-a-haystack”测试中找到相关信息并意识到测试的人工性质。
⭐ LLM的能力令人惊叹，但需要更实际的评估方法来准确评估模型的真实能力和局限性。
微软寻求驳回纽约时报起诉的部分内容
【AiBase提要:】
🔍 纽约时报指责微软及OpenAI侵犯版权，使用文章训练人工智能技术。
🤖 微软表示大型语言模型未替代新闻市场，比较LLMs与录像机合法性。
⚖️ 微软和OpenAI提出驳回起诉动议，称时报未展示实际损害，辩护“公平使用”。
商汤科技用AI“复活”创始人汤晓鸥
【AiBase提要:】
⭐ 商汤年会上，数字人汤老师以幽默方式演讲。
⭐ 数字人技术“如影”再现真人形象，支持多语种和4K视频输出。
⭐ AI技术已用于“复活”亡者，如音乐人包小柏“数字女儿”为家人带来慰藉。
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