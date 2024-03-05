欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/

🤖📱💼AI应用

Claude3正式发布:号称性能超GPT-4，免费使用、支持中文

GorqAPI正式开放申请文档和Playground页面均已推出

ChatGPT新增朗读功能，可以语音播报生成结果

【AiBase提要:】 ⭐️新功能支持ChatGPT网络版本、iOS和Android应用程序，37种语言，适用于GPT-4和GPT-3.5。 ⭐️语音聊天功能于2023年9月推出，新增功能允许ChatGPT朗读书面回答，提供更多交互体验。 ⭐️ReadAloud可自动检测文本语言，并适用于GPT-4和GPT-3.5。

CopyCopter:莫得感情的短视频制造机还能自动配乐加字幕

StabilityAI发布3D生成模型TripoSR不用1秒就能生成高质量3D模型

谷歌发布可读屏AI模型ScreenAI:可理解用户界面和信息图表

【AiBase提要:】 🧠ScreenAI采用新颖的截图文本表示方法，生成合成训练数据，可回答关于屏幕信息、导航和总结问题。 🚀ScreenAI在数字内容理解方面取得进展，但无法执行生成操作，需要更多研究缩小与更大模型的差距。 📈ScreenAI在基准测试中表现优异，随着模型大小增加性能提高，有望推动智能手机自动化处理进步。

Verce发布AISDK3.0推出生成式UI功能

📰🤖📢AI新鲜事

StabilityAI发布SD3技术报告，披露SD3更多细节

【AiBase提要:】 🌟SD3在排版、美学、提示词理解上超过开源和商业模型 🌟新的MMDiT架构改进文本理解和拼写能力 🌟SD3使用独特的权重集提高整体理解力和排版质量 详细内容点此查看:https://stability.ai/news/stable-diffusion-3-research-paper

Claude3能察觉研究人员在测试中的行为

【AiBase提要:】 ⭐ Anthropics推出的Claude3展现出对研究人员测试的元认知水平。 ⭐ Opus在“needle-in-a-haystack”测试中找到相关信息并意识到测试的人工性质。 ⭐ LLM的能力令人惊叹，但需要更实际的评估方法来准确评估模型的真实能力和局限性。

微软寻求驳回纽约时报起诉的部分内容

【AiBase提要:】 🔍 纽约时报指责微软及OpenAI侵犯版权，使用文章训练人工智能技术。 🤖 微软表示大型语言模型未替代新闻市场，比较LLMs与录像机合法性。 ⚖️ 微软和OpenAI提出驳回起诉动议，称时报未展示实际损害，辩护“公平使用”。

商汤科技用AI“复活”创始人汤晓鸥

【AiBase提要:】 ⭐ 商汤年会上，数字人汤老师以幽默方式演讲。 ⭐ 数字人技术“如影”再现真人形象，支持多语种和4K视频输出。 ⭐ AI技术已用于“复活”亡者，如音乐人包小柏“数字女儿”为家人带来慰藉。

（举报）