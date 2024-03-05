高合汽车回应FF起诉：否认侵犯商业秘密和不正当竞争

站长之家(ChinaZ.com) 3月5日 消息:法拉第未来（FF公司）今日宣布，已向中国广东省深圳市中级人民法院提起诉讼，指控其前高管、华人运通创始人丁磊及其关联公司侵犯了FF公司的商业秘密，并存在不正当竞争行为。对此，高合汽车迅速作出回应，坚决否认了所有指控。

高合汽车在声明中明确指出，公司及丁磊先生从未抄袭或侵犯过FF公司的任何商业秘密或知识产权，也不存在任何不正当竞争行为。高合汽车强调，其量产的X/Z/Y系列车型均为公司自主开发与供应商伙伴联合开发，拥有完全的自主知识产权。此外，高合汽车的HiPhi X外观设计专利还荣获了由国家知识产权局和世界知识产权组织联合颁发的第二十三届中国专利奖外观设计金奖，这进一步证明了公司在技术创新和知识产权保护方面的实力。

高合汽车还表示，公司成立已有六年之久，此前从未收到过FF公司的任何诉讼。对于此次突如其来的起诉，高合汽车感到十分惊讶和遗憾。公司表示，将坚决通过法律手段保护自身和创始人的权利和名誉不受侵害。

对于法拉第未来的指控，高合汽车表示将积极应对，并寻求法律途径维护自身权益。同时，公司也呼吁业界和公众理性看待此事，不要轻信谣言或片面之词。高合汽车将继续专注于产品研发和市场推广，为用户提供更优质、更智能的出行体验。

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