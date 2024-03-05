贾跃亭回应FF起诉高合汽车：盗窃FF的知识产权

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:今日，法拉第未来（Faraday Future，简称FF）的创始人贾跃亭在微博上发文，宣布经过长期调查取证和准备，FF已正式对丁磊和高合汽车提起诉讼，指控其涉嫌盗窃和侵犯FF的知识产权、技术数据和商业机密。

贾跃亭在文中直言:“是时候揭穿李鬼，伸张正义了。”他透露，丁磊在任职FF近两年期间，领取了高达三千多万元的薪酬，同时学习FF的AI、互联网造车理念等知识。然而，他利用职务之便，盗窃FF的知识产权、技术数据和商业机密。离职后，他更是与高合汽车合作，持续实施这些违法行为。这使得高合汽车能够在远低于行业规律的研发交付周期内，迅速推出抄袭产品。

贾跃亭表示，丁磊和高合的这种行为不仅给FF带来了巨大经济损失，更是对行业的严重侮辱。他强调，这种行为破坏了行业的创新动力，扭曲了行业的价值观。他还指出，丁磊和高合长期通过虚假披露和沟通误导媒体、用户和投资人，并对FF的声誉造成重大损害。

据了解，丁磊曾在2015年加入乐视汽车担任重要职务。离开乐视后，他创立了华人运通，并推出了高合汽车的第一款车型HiPhi X。然而，对于FF的指控，高合汽车工程项目总监杨悦卿曾在直播中回应称，他们没有抄袭任何人，所有的工程师和原创手稿都在上海浦江园区。

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