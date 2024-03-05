Gorq API正式开放申请 文档和Playground 页面均已推出

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:推理速度超级快的 Gorq API 现在所有人都可以申请，文档和 Playground 页面均已推出。Gorq API 是一种强大的工具，可以帮助用户快速进行推理任务。用户只需简单注册，就能够获得访问权限，开始使用这一高效的推理引擎。无论是处理大规模数据还是进行复杂的分析，Gorq API 都能够提供快速而准确的结果。

Groq不仅提供免费使用的模型和API，而且支持多种机器学习开发框架，能够实现高速AI推理，并且在电量消耗方面较为节能。

Gorq使用入口：https://top.aibase.com/tool/groq

Gorq API申请地址:https://console.groq.com/keys

与传统GPU不同，Groq的LPU采用了时序指令集计算机架构，使其能够更高效地利用每个时钟周期，从而提高了性能稳定性和吞吐量。同时，LPU的设计避免了对高带宽存储器的依赖，采用超高速的静态随机存取存储器（SRAM），速度比GPU所用的存储器快约20倍。这种设计不仅降低了成本，还使得Groq的LPU在推理任务中能够更节能，从外部内存读取的数据更少，电量消耗更低。

除了性能优势外，Groq的LPU还具有良好的可预测性能和线性扩展性。开发者可以精确预测和优化性能，这对实时AI应用至关重要。而对于未来AI应用的服务而言，LPU可能会带来与GPU相比巨大的性能提升。值得注意的是，Groq的LPU并不需要依赖高速数据传输，因此在处理AI推理任务时能够实现更高的效率，而且在大规模AI模型的硬件需求方面，也更为便捷。

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