Cohere 与埃森哲合作加速企业 AI 应用

划重点: ⭐️ Cohere 与 埃森哲合作，为企业提供先进的 Command 和 Embed 模型以及领先的检索增强生成 （RAG） 功能。 ⭐️ 合作将为企业提供由 Cohere 的旗舰专有生成 LLM 模型 （Command） 和领先的企业搜索技术 (Embed， Rerank) 驱动的生成 AI 解决方案，定制业务解决方案，提高企业生产力和效率。 ⭐️ 该合作已在金融服务、技术、零售、医疗保健等领域展示出巨大潜力，为企业 AI 应用提供更多可能性。

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:Cohere 很高兴宣布与 埃森哲合作，旨在将我们最先进的 Command 和 Embed 模型以及业界领先的检索增强生成（RAG）功能带给企业，助力企业跨部门推广生成式人工智能的应用。这两家公司将联手为企业提供由 Cohere 的旗舰专有生成 LLM 模型(Command)和领先的企业搜索技术(Embed、Rerank)驱动的生成 AI 解决方案，为企业定制业务解决方案，提升生产力和效率。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

其中，Command 模型具有对话功能，非常适用于文本摘要和聊天应用;Embed 模型通过公司数据和文件改进搜索应用，并提升 RAG 系统的检索;而 Rerank 则是一个强大的工具，执行语义搜索，让用户返回更相关和准确的结果。

早期成功项目包括为 Accenture 的财务和财务团队打造的知识代理，该代理以 Cohere 的 Command 模型为动力。Cohere 的模型可以为代理提供准确的摘要，帮助团队检测财务差异并做出更好的决策。该解决方案随后发送定制警报和聊天通知，使其全球财务团队更加高效。

Cohere 的模型得到先进的 RAG 功能支持，实时将 LLM 与数据存储连接，提供更及时和准确的信息。这有助于解决企业在生成式 AI 应用方面的担忧，减轻幻觉问题，并为信息提供易于获取的引用。

Cohere 将与 埃森哲密切合作，为其客户提供定制的 AI 解决方案，满足其特定的业务需求。企业可以与 Cohere 合作，基于领域特定知识和专有训练数据集进行微调，构建定制模型。通过这一业务合作伙伴关系，Cohere 还将利用 Accenture 的云、数据和行业专业知识，构建最有效的业务解决方案。这项技术已在金融服务、技术、零售、医疗保健等多个领域展现了巨大潜力。

企业正在摆脱生成式 AI 的实验阶段，寻找有经验的 AI 平台帮助实施和扩大技术规模，以推动实际业务价值。这种合作是 Cohere 确保企业客户能够轻松嵌入我们领先的 AI 技术，并在保护数据隐私的安全环境中访问所有主要云提供商的举措之一。

（举报）