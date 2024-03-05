英国 AI 领域预计在预算中获得额外1亿英镑资金支持

划重点: - 💰 财政部计划为英国不断增长的人工智能领域提供财政支持，通过加倍资助艾伦・图灵研究所来实现 - 🏥 额外资金将用于 AI 在改变医疗保健、保护环境以及加强国防和国家安全方面的研究 - 🌍 英国希望借助科技革命推动经济增长，并使研究人员在医学、航空航天和气候变化等领域取得新的发现

站长之家(ChinaZ.com) 3月5日 消息:杰里米・亨特计划通过加倍资助艾伦・图灵研究所，为英国不断增长的人工智能领域提供预算支持。尽管受制于公共财政状况的薄弱，财政大臣预计将宣布一个价值1亿英镑的为期五年的资金包。财政部表示，这笔资金将使图灵研究所取得在数据科学和人工智能领域的新进展。

这笔额外资金将用于研究三个领域，人工智能在其中被视为发挥重要作用:改变医疗保健、保护环境以及加强国防和国家安全。财政部消息人士表示，这笔资金将通过改善医疗保健和应对生物多样性挑战，直接影响公众。

自2022年10月成为财政大臣以来，亨特已多次表示希望将英国打造成一个科技强国，并使该国成为下一个硅谷。他宣布计划利用英国的养老金基金的力量，效仿美国成功将发明变为商业提议的做法。亨特认为人工智能为改善英国糟糕的生产率记录提供了途径。最近的研究表明，采用生成式人工智能每年可能为全球经济增加多达4.4万亿美元（3.5万亿英镑）。

消息人士表示，财政大臣希望利用技术革命推动经济增长，使研究人员在医学、航空航天和气候变化等领域取得新发现，并使英国受益于此。通过建立在过去项目的基础上，并利用英国独特的健康数据来源，亨特认为新的资金将使图灵研究所对英国的健康和福祉做出重要贡献。

财政部消息人士表示:“英国拥有欧洲 AI 公司的三分之一，投资于这一关键技术是促进经济增长并为英国带来更美好未来的重要机遇。”“通过支持图灵研究所，我们正在进一步实施我们的计划，以确保我们处于塑造技术如何为我们的生活带来积极变革的最前沿。”

利用一系列指标衡量投资、创新和实施的国际人工智能排行榜将英国排在第四位，仅落后于美国、中国和新加坡，略领先于加拿大、韩国和以色列。

艾伦・图灵研究所主要由政府资助，旨在成为 “世界上数据科学和人工智能研究、合作和商业的最佳地点”。它与学术界、行业和政府合作，“推进世界一流的研究并将其应用于国家和全球挑战，培养未来的技能，推动信息丰富的公共对话”。其项目包括减少航运业的碳足迹、通过与英国国家统计局合作开发更准确的英国健康状况图片、利用机器学习了解英超联赛球员的在线虐待以及利用人工智能绘制峰区的栖息地图。

该研究所表示:“我们的目标是，十年后，图灵将被国际认可为一个研究和创新中心，利用数据科学和人工智能的力量，对世界上最紧迫的社会问题产生持久影响。”

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