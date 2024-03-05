ChatGPT新增朗读功能，可以语音播报生成结果

划重点: 🎙️ OpenAI 推出了针对 ChatGPT 的新朗读功能，使用户可以在外出时通过语音听取 ChatGPT 的回答。

📱 新功能适用于 ChatGPT 的网络版本、iOS 和 Android 应用程序，支持37种语言，适用于 GPT-4和 GPT-3.5。

🤖 ChatGPT 的语音聊天功能于2023年9月推出，而这项新功能允许用户让 ChatGPT 朗读书面回答，带来更多交互体验。

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:OpenAI 针对 ChatGPT 的新朗读功能Read Aloud现在已经支持在 ChatGPT 的网络版本以及 iOS 和 Android ChatGPT 应用程序上使用。

Read Aloud 可以讲37种语言，但会自动检测正在阅读的文本的语言，并且该功能适用于 GPT-4和 GPT-3.5。这是一个有趣的例子，展示了 OpenAI 可以利用多模式功能（通过多种媒介读取和响应的能力）来实现什么，在竞争对手 Anthropic 为其 AI 模型添加类似功能后不久，OpenAI 就透露了这一点。

ChatGPT于2023年9月推出了语音聊天功能，用户无需打字即可直接询问聊天机器人提示。现在新功能将允许人们让 ChatGPT 大声朗读生成的书面答案，并且用户可以将聊天机器人设置为在响应提示时始终以口头方式响应。

在移动应用程序上，人们可以点击并按住文本来打开朗读播放器，在那里他们可以播放、暂停或快退朗读内容。网络版本在文本下方显示一个扬声器图标。

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