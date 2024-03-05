CopyCopter：一键将文章转为短视频 自动配乐并加字幕

站长之家(ChinaZ.com) 3月5日 消息:在当今快速发展的数字化世界中，社交媒体的影响力日益增强。然而，创建引人入胜的社交媒体内容常常需要消耗大量时间和精力。为此，一款名为CopyCopter的强大AI工具应运而生，它能够将长篇内容转化为引人入胜的社交媒体片段，为您的内容分发节省时间并扩大影响力。

CopyCopter的主要功能是将长篇内容（如博客、通讯）一键转化为短视频，让您以25倍速度创建社交媒体内容。这款工具利用生成式AI技术，自动提炼文章内容，并使用与题材相关的素材生成带语音、带字幕的视频。令人惊喜的是，无论输入的文章是中文还是英文，CopyCopter都能生成英文的视频。

CopyCopter的使用过程非常简单，无需繁琐步骤，您可以直接从应用程序发布您的内容，让您的内容以最快速度触达受众。此外，CopyCopter还提供了AI内容编辑器，您可以轻松使您的内容独一无二，从而增强吸引力和品牌个性。

CopyCopter的另一个突出优点是快速交付。它可以在5分钟内完成内容的转换，快速为您提供结果，让您能够更快地与受众互动。这意味着您可以在短时间内制作出大量的社交媒体内容，大大提高了工作效率。

CopyCopter还支持多平台分发。通过将长篇内容转化为目标明确、高效的社交媒体帖子，CopyCopter帮助您扩大受众范围，增加品牌曝光度，为您带来3倍的潜在客户。

总的来说，CopyCopter是一款强大的AI工具，它将长篇内容转化为社交媒体视频、自动发布、AI内容编辑、快速交付、多平台分发等功能集于一身，为您的社交媒体营销提供了强大的支持。

排队地址:https://top.aibase.com/tool/copycopter-ai

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