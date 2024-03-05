《重生之我教雷军做手机》遭举报下架 作者曾期望重塑小米形象

站长之家（ChinaZ.com）3月5日 消息:近日，一本名为《重生之我教雷军做手机》的网络小说引发广泛关注，但遗憾的是，它已经遭到举报下架。根据该书作者的回应，他创作这本书的初衷只是出于娱乐目的，并非有任何恶意。

作为一名资深的小米粉丝，这位作者见证了小米在发展过程中所面临的一些困境，比如在高端市场定位上的困扰，以及被外界质疑缺乏核心技术等。因此，他设想如果能回到2011年，是否可以帮助小米避免这些错误。于是，他构思了这本以改变历史为主线的网络小说，书名也是因此而来。

作者表示，他的目的是塑造一个不犯错误的小米形象，并尽量按照实际时间线叙述故事情节。他精心安排了小米重大事件的发生日期和细节，如雷军与周鸿祎的交锋、华为成立荣耀、王川和张峰的加盟、刘德负责生态链建设等，力求贴合真实历史。

然而，出乎意料的是，这本小说在发布之后突然遭到举报，被迫下架，作者对此感到无奈和失落。根据网友分享的简介截图，这本书情节跌宕起伏、极具想象力，不免让人对被下架的原因产生好奇。

简介写道:"雷子，别做手机了，我教你做汽车吧!新能源SUV直接4.9万!什么?雷军的系统出轨了?...我们红星公司只卖无人机不生产军火芯片卡我们红星的脖子?不好意思，我脖子下面全是胆，光刻机我们自己做!看主角从手机开始和雷军推动世界。"

（举报）