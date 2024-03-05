苹果发布M3芯片驱动的新款MacBook Air 起价1099美元

站长之家(ChinaZ.com) 3月5日 消息:苹果公司今天推出了全新的MacBook Air机型，为其轻薄笔记本电脑产品线带来重大升级。新款MacBook Air采用了苹果自主研发的M3芯片，提供13英寸和15英寸两种屏幕尺寸选择。

13英寸MacBook Air起售价为1099美元，比之前的M2型号便宜100美元。15英寸版本的起价则为1299美元。两款新品均可从今日起在美国开始接受预订，并将于3月8日正式上市销售。

来源：苹果

根据苹果公司的介绍，新款MacBook Air无论是13英寸还是15英寸型号，都能提供长达18小时的出色电池续航时间。它们还配备了1080p高清网络摄像头、支持Wi-Fi6E无线连接，以及两个Thunderbolt端口和一个3.5mm耳机插孔。当笔记本合上时，这两款机型最多可同时连接两台外部显示器。

新一代M3芯片拥有8核CPU和最高10核GPU，将为MacBook Air带来强大的运算性能。此外，新品还加入了三麦克风阵列，以期在通话过程中提升语音清晰度。

苹果全球营销高级副总裂Greg Joswiak表示:"MacBook Air是我们最受欢迎和喜爱的Mac产品，比任何其他笔记本电脑都有更多客户选择它。有了M3芯片和新功能，它变得更加出色。"

据悉，新款MacBook Air提供午夜色、星光色、银色和深空灰色四种颜色可选。值得一提的是，就在推出新品的同一天，欧盟因苹果公司在音乐流媒体市场违反反垄断规则，对其处以高达20亿美元的罚款。

（举报）