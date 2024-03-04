因赛集团InsightGPT推出图生成视频服务

站长之家（ChinaZ.com）3月4日 消息:因赛集团旗下 InsightGPT 近期推出了图生成视频服务，为营销内容创作提供了新的智能化解决方案。该服务涵盖了两大子产品，即「AI 卖点视频」和「AI 动效海报」，旨在满足品牌营销的核心需求，提升视频内容创作的效率和品质。

「AI 卖点视频」专注于商品卖点展示，通过简化流程、优化品质，为品牌和商家提供低成本高品质的视频创作方案。而「AI 动效海报」则能够应用于多元化场景，如产品宣传、品牌活动、节日节气营销等，操作简单、出品高质量，让营销画面轻松地 “动起来”“活起来”。

InsightGPT 的核心技术基于深度学习和神经网络研究，采用先进的扩散模型架构和三层训练架构，保证了生成内容的品质与美感。用户可以通过网页端入口进行体验，并通过扫描二维码申请内测账号，轻松生成富有创意、洞察和视觉美感的视频内容，降低了非专业用户营销内容创作的门槛。

未来，InsightGPT 将不断升级迭代，提升用户创作效率，帮助品牌方更高效地达成营销目标，深度赋能品牌营销领域。

InsightGPT网页端入口:https://gpt.idealead.com/。

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