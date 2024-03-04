华为云盘古大模型通过金融大模型标准符合性验证

站长之家（ChinaZ.com）3月4日 消息:据华为官方消息，2023年12月，在中国信通院组织的可信AI大模型标准符合性验证中，华为云盘古大模型成功完成了金融大模型的验证，并获得了优秀级（4+级）评分。这一成绩不仅突显了华为云盘古大模型在金融领域的卓越性能，还使其成为首批通过金融大模型及行业大模型标准符合性验证的产品。

此次验证基于《面向行业的大规模预训练模型技术和应用评估方法 第1部分:金融大模型》进行，涵盖了3大能力域、8个能力子域以及30+个能力项。评估重点聚焦金融大模型在金融场景、场景性能和人效优化效果方面的场景丰富度，同时深入考察其在语言、语音、视觉、多模态任务等方面的能力支持度，以及数据合规性、模型可控性、服务可靠性等应用成熟度。

在金融场景丰富度方面，华为云盘古大模型表现出色，不仅在营销、风控、客服、投研等金融通用场景上具备完善的能力，而且在银行、保险、基金等专用场景也展现出强大的实用性。

在能力支持度方面，华为云盘古大模型同样表现优异，支持语言、语音、视觉、多模态等多种任务，包括金融知识识别、理解、生成、推理计算、语音表达、图像识别以及视觉风控等多项任务效果，且每项能力均具备高准确率和可接受度。

此外，华为云盘古大模型在数据分类分级、攻击防范性、输出准确性、本地部署、可扩展性、兼容性等应用成熟度方面也取得了显著成效。

值得一提的是，华为云盘古大模型及其赋能的云服务支持多种部署模式，包括公有云、混合云和专属云，为金融行业客户提供了极大的灵活性。考虑到金融行业对于本地部署、数据安全和稳定性的高要求，华为云去年推出了业界首个具备大模型能力的混合云——华为云Stack，旨在打造坚实的算力底座，为客户提供一站式的“建-训-用-管”解决方案。

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