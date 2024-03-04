今日AI：阿里欲推AI电商产品“绘蛙”；北大团队发起复现Sora计划；ComfyUI LayerDiffusion正式上线；AI工具DUSt3R GitHub爆火

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🤖📱💼AI应用

阿里正在打造一款AI电商产品“绘蛙”

【AiBase提要:】 ⭐该产品主要针对商家和达人，主要功能有AI文案生成和AI生图 ⭐AI文案主要实现单商品种草、爆文改写、穿搭分享等 ⭐AI生图主要将为淘宝、天猫商家和达人训练专属AI模特，打造网红同款商品图

北大团队发起复现Sora计划“OpenSora”AnimateDiff大神响应

ComfyUI透明图层生成插件LayerDiffusion正式上线

ComfyUI-Mana-Nodes:一个好玩的ComfyUI插件可自定义字体动画

D-IDAgents:1张照片+声音克隆定制数字分身

浙大&微软推出视频编辑框架UniEdit，无须训练、支持多种编辑场景

【AiBase提要:】 ⭐ UniEdit在多种视频编辑场景中表现优异 ⭐ UniEdit独特之处在于支持动作编辑和多种外观编辑场景 ⭐ UniEdit利用时间自注意层和空间自注意层实现编辑视频动作和外观 项目主页:https://jianhongbai.github.io/UniEdit

AI漫画生成应用Dashtoon小说推文制作一大利器

GitHub又火了一款AI工具 DUSt3R :2张图2秒钟3D 重建

【AiBase提要:】 ⭐️ DUSt3R 在单目 / 多视图深度估计以及相对位姿估计任务上表现出色。 ⭐️ 作者团队采用全新方法，无需相机校准或视点姿势先验信息，能在任意图像中完成3D 重建。 ⭐️ DUSt3R 在多项任务上取得了 SOTA 的成绩，展现出其强大功能和适用性。 论文https://arxiv.org/abs/2312.14132 项目入口:https://top.aibase.com/tool/dust3r

什么值得买AI购物助手“小值”上线 提供全网购物推荐和建议

【AiBase提要:】 ⭐️ 自主研发的AI购物助手“小值”在“什么值得买”App上线 ⭐️ 提供实时优惠价格和商品口碑评价，帮助用户做出明智购物决策 ⭐️ 通过意图识别模型推荐符合用户需求的优质商品，带来全新购物体验

📰🤖📢AI新鲜事

Meta AI提出MobileLLM:为在移动设备上部署LLM提供新思路

【AiBase提要:】 ⭐️ LLM在移动设备上遇到挑战 ⭐️ MobileLLM通过深窄结构设计和参数优化提高性能表现 ⭐️ 打开了在资源受限环境下应用LLM的新可能性

谷歌Chrome在搜索栏中增加更多搜索功能

【AiBase提要:】 ⚙️ Chrome应用中与购物相关的搜索会展示更广泛的产品和购物类别的图片缩略图。 📶 即使在网络连接较差的情况下，Chrome会通过“改进的设备端功能”提供搜索建议。 🔍 搜索框中显示基于之前搜索记录的建议查询内容，为用户提供更智能、个性化的搜索体验。

港大开发V-IRL平台:将真实世界地图纳入虚拟环境 给AI Agent完整的一生!

清华、哈工大提出OneBit方法:可把大模型压缩到1bit 保持83% 性能

【AiBase提要:】 ⭐ 清华大学和哈尔滨工业大学联合发布论文，将尝试1bit 量化，突破了2bit 的限制; ⭐ 新方法结合1bit 层结构、基于 SVID 的参数初始化和量化感知训练。 ⭐1bit 量化突破了2bit 障碍，为在移动设备上高效运行大模型提供新可能性。 论文地址:https://arxiv.org/pdf/2402.11295.pdf

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