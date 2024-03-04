开源AI助手AIlice：可以控制多个智能体协同完成复杂任务

划重点: - ⭐️ AIlice 是一个轻量级 AI Agent，基于开源模型，类似于 JARVIS。 - ⭐️ AIlice 的关键技术特点包括深入研究、文献分析、编程自动化、声音交互支持等。 - ⭐️ 用户可通过对话与 AIlice 互动完成各种任务，如主题研究、编码、系统管理等。

站长之家（ChinaZ.com）3月4日 消息:MyShellAI刚上班了开源项目AIlice，可以控制多个智能体协同完成复杂的任务，例如文档检索、下载、数据分析、画图等。 并且可以针对任务生成代码在虚拟环境中运行。

AIlice 项目旨在创建一个自包含的人工智能助手，类似于 JARVIS，利用开源模型实现。AIlice 构建了一个 “文本计算机”，以大型语言模型（LLM）作为核心处理器。目前，AIlice 展示了在一系列任务上的熟练能力，包括主题研究、编码、系统管理、文献检索，以及超出这些基本能力的复杂混合任务。AIlice 利用 GPT-4在日常任务中取得了接近完美的表现，并正在朝着实际应用迈进。

AIlice 的关键技术特点包括在专业主题上的深入研究能力、阅读和分析文章和学术作品的能力、编程和脚本执行的高级自动化功能，类似于全面编码人员和高效系统管理工具，声音交互支持，与商业模型（如 GPT-4）的无缝集成，以及用户互动的更直观和灵活方法，支持多模型，具有自然且高容错性的交互式代理调用树架构，灵活解析 LLM 输出，自我构建和动态加载模块以与环境互动，为扩展功能提供了无限可能性。

通过对话与 AIlice 互动，用户可以完成各种任务，如主题研究、编码、系统管理等。AIlice 当前缺乏运行时控制机制，因此在使用商业 LLM 时，需要密切监控其操作。AIlice 通过多代理合作构建，用户也是其中之一，当需要额外信息时，AIlice 会向用户征求输入，用户详细程度对其成功至关重要。

AIlice 的未来目标之一是实现自动数据集收集和构建。目前的研究人员功能尚存在一些不足，但已能提供一些有趣的结果。AIlice 还能构建外部交互模块（称为 ext-modules），从而赋予其无限扩展性。只需用户简单的提示，AIlice 便可构建模块，并通过命令加载新实施的模块。

项目入口：https://top.aibase.com/tool/ailice

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