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怀疑对方AI换脸可以让对方摁鼻子：真人摁下去会变形

2024-03-04 08:23 · 稿源：站长之家

随着人工智能技术的飞速发展，“AI换脸”技术逐渐成为公众关注的焦点。

中国计算机学会安全专业委员会数字经济与安全工作组成员方宇建议，在视频对话时，可以要求对方在脸部前面挥手，以识别实时伪造的视频。因为实时生成和处理视频以及AI换脸会对视频进行实时的生成和处理，导致面部数据受到干扰，产生抖动、闪现或异常情况。

中国科技大学网络空间安全学院执行院长俞能海也提醒说，可以让对方摁鼻子或脸部，观察其面部变化。真人的鼻子和脸部摁下去会变形，而AI生成的则不会。

除了个人防范技巧，专家们还强调了提高防范意识的重要性。每个人都应该加强日常信息安全保护，尤其是人脸、声纹、指纹等生物特征数据的安全防护。同时，要养成良好的上网习惯，不登录来路不明的网站，对可能进行信息采集的应用做好授权管理。

然而，值得注意的是，“AI换脸换声”技术也存在法律风险。法律专家指出，使用AI技术为他人“换脸换声”甚至翻译成其他语言并发布视频，可能涉嫌侵犯著作权、肖像权和声音权。因此，在使用相关技术时，必须遵守法律法规，尊重他人的权益。

总之，“AI换脸”技术的出现给我们带来了新的挑战和机遇。在享受技术带来的便利的同时，我们也要提高警惕，加强防范意识，避免个人生物信息泄露，并遵守法律法规，共同维护网络空间的安全与秩序。

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