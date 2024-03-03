刘德华官方严正声明：提醒警惕AI语音合成骗局

划重点: ⭐ 刘德华公司严正声明针对仿冒官网和虚假演唱会门票事件 ⭐ 公司再次发布声明警告 AI 合成声音侵权事件 ⭐ 公司呼吁消费者警惕避免上当受骗

站长之家（ChinaZ.com）3月3日 消息:刘德华电影公司映艺娱乐日前通过官方微博发布了严正声明，强烈谴责了近期在微信平台上出现的名为“华仔共享团”及其关联视频号“华仔集结号”的一系列不当行为。

首先针对仿冒官网和虚假演唱会门票事件，公司指责某些网络主体以刘德华粉丝会名义在小红书开设账号并发布虚假信息，误导消费者。公司强烈谴责该行为，并保留法律追究权利，呼吁相关方立即停止侵权行为。

同时，针对 AI 合成声音侵权事件，声明中称:近日，我司发现微信用户“华仔共享团”（微信号:KOH173）及其关联视频号“华仔集结号”通过信息技术手段伪造刘德华先生的声音，并在未经授权许可的情况下，于微信平台连续发布其剪辑拼凑视频，导致公众发生误认，从而达到利用刘先生的知名度吸引流量、售卖商品、从中营利的目的。公司郑重提醒公众提高警惕，避免被类似技术的骗局所伤害。映艺娱乐公司表示将采取一切必要措施追究侵权者的法律责任，绝不姑息。

最后，公司呼吁广大消费者和歌迷朋友理性甄别信息，保护自身合法权益，不要上当受骗。刘德华公司一再强调未经官方公布的演唱会门票消息均为虚假，未授权的小红书账号也不具备官方性质。映艺娱乐公司在声明中重申保护刘德华先生的肖像权、姓名权及声音权益的决心，同时提醒公众警惕网络侵权行为。

整个事件表明了刘德华公司对维护艺人权益和警示消费者的重视，同时也揭示了当前网络环境下侵权问题的严峻性。

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