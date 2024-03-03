快递员称30分钟送完的货现在干12小时

站长之家（ChinaZ.com）3月3日 消息:近日，快递行业实施了新的《快递市场管理办法》，导致快递员工作压力骤增。一些快递员反映，以前30分钟能送完的快递现在要工作12小时，但收入却仅增加了60元。新规要求每单配送前必须电话确认，这一要求引发了快递员的争议，同时也存在责任认定不明确的问题。

快递员表示，新规施行后，他们面临着更大的工作压力和风险，尤其是在快递投递环节出现问题时，责任常常会落在快递员头上，这让他们感到无法承受。有快递员在两天内听到新规消息后便提出了离职，认为现在的工作已经难以为继。

同时，一些网友也纷纷表达了对快递员的理解和支持。他们指出，每天看到驿站小哥背着一大包一大包的快递，觉得应该考虑将快递放置在驿站，方便大家取件，避免每家每户都要电话确认送件，提高配送的便利性。

整体来看，快递新规的实施对快递员和用户都带来了新的挑战和困惑。快递员的工作压力增大，而用户也希望能够更便捷地取件。未来，快递行业可能需要在平衡安全和效率的基础上，进一步探讨如何提高服务质量，保障快递员权益，以及提升用户体验。

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