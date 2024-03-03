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董明珠将再度建议提高个税起征点至1万元

2024-03-03 12:26 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐️ 董明珠建议将个税起征点提高至1万元

⭐️ 建议进一步完善阶梯税率

⭐️ 提出允许企业弹性安排法定节假日

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:全国人大代表、格力电器董事长董明珠建议将个税起征点提高至1万元，并进一步完善阶梯税率。她表示，5000元的起征点已经维持多年，现在是时候提高了。同时，她强调提高个税起征点能减轻审核成本，防止造假。

董明珠提出将个税起征点由5000元 / 月提升至10000元 / 月，并建议在全年应纳税所得额最高档96万元 / 年的基础上增设一档200万元 / 年，相应税率在50%~55% 之间。同时，她呼吁进一步优化调整超额累进税率的层级和级距，以促进减税向中低收入群体倾斜。

此外，董明珠还提出了关于允许企业弹性安排法定节假日的建议。她认为，一些特殊工种的从业人员在法定节假日仍需坚守岗位，导致与家人共度假期时间减少。因此，她建议允许企业在法定节假日进行弹性安排，以提高人民群众的幸福感和获得感。

董明珠强调，对于国家规定的法定休假日，企业必须完整执行。她指出，延长工作时间可能对一些特殊岗位是可以理解的，但不应实行 “996” 工作制，应保护员工的身心健康。她建议检察机关充分发挥职能，最大限度保护劳动者的合法权益。

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