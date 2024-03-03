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Sora 出现带来威胁，好莱坞 58 亿元投资计划黄了

2024-03-03 11:58 · 稿源：站长之家

划重点:

⭐️好莱坞制片人放弃8亿美元的制片厂扩建计划

⭐️AI 技术影响影视行业，导致计划搁置

⭐️制片人认为 AI 将改变影视行业格局

站长之家(ChinaZ.com) 3月3日 消息:好莱坞著名制片人泰勒・派瑞成为 Sora 首个受害者，放弃了耗资8亿美元的电影制片厂扩建计划。这一决定是因为 AI 技术的发展对影视行业产生影响，使得制片厂扩建计划不再必要。泰勒・派瑞表示，他对 AI 技术的发展早有关注，但 Sora 的发布让他感到震惊，认为 AI 将彻底改变影视行业的生态。

好莱坞

制片厂扩建计划原本计划四年筹备，预计将增加外景场地规模并新建12个摄影棚，但随着 Sora 技术的出现，这一计划被无限期搁置。派瑞对影视行业的未来表示担忧，认为 AI 技术威胁到行业的每一个角落，使得行业从业人员不再需要以前的工作方式。

AI 技术的发展对影视行业的各个岗位产生影响，包括演员、摄影助理、照明师等。派瑞认为，AI 技术的应用将导致试播集制作成本大幅降低，这将是影视行业规则的重大改变。他同时呼吁对曾经在影视行业工作过的人们给予关注和同情，因为他们将面临工作岗位的减少。

泰勒・派瑞的决定放弃制片厂扩建计划是因为他看到了 AI 技术对影视行业的潜在影响，他认为 AI 将改变影视行业的格局，并希望行业能够适应这一变化。对于影视行业的从业人员来说，AI 技术的发展意味着他们需要适应新的工作方式和环境，以保持行业竞争力。

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