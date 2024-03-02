NVIDIA CEO 称 AI 在五年内可能通过人类测试

划重点: - 💡 Nvidia 首席执行官黄仁勋表示，根据某些定义，人工智能普遍智能（AGI）可能在五年内实现。 - 💡黄仁勋认为，AI 能够通过诸如法律考试等测试，但在特定医学测试方面仍存在困难。 - 💡 关于芯片工厂的问题，黄仁勋 表示 AI 行业需要更多的工厂，但随着时间推移，每颗芯片也会变得更加优化。

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:Nvidia 首席执行官黄仁勋周五表示，根据某些定义，人工智能普遍智能（AGI）可能在五年内实现。黄仁勋 是全球领先的人工智能芯片制造商，用于创建像 OpenAI 的 ChatGPT 等系统。

在斯坦福大学举办的经济论坛上，他回答了一个关于实现像人类一样思考的计算机这一长期目标需要多长时间的问题。黄仁勋 表示，答案在很大程度上取决于目标的定义。如果定义是能够通过人类测试，黄仁勋 表示，人工智能普遍智能将很快实现。

他说:“如果我给 AI... 每一个你能想到的测试，你把测试列表放在计算机科学行业面前，我猜想在五年时间内，我们会在每一个测试上表现良好。” 截至目前，人工智能可以通过法律考试等测试，但在专业医学测试（如胃肠病学）方面仍存在困难。但黄仁勋表示，五年后，AI 也应该能够通过任何测试。但根据其他定义，黄仁勋 表示，AGI 可能要远得多，因为科学家们仍在就如何描述人类思维方式存在分歧。他说:“因此，作为工程师很难实现”，因为工程师需要明确的目标。

此外，黄仁勋 还回答了关于支持 AI 行业扩张需要多少芯片工厂的问题。媒体报道称，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 认为需要更多的芯片工厂。

黄仁勋 表示，需要更多工厂，但随着时间的推移，每颗芯片也会变得更好，这限制了所需片的数量。他说:“我们将需要更多的工厂。但请记住，我们也在不断改进算法和（AI）的处理能力。”

（举报）