美国股市因人工智能热情推动涨势 创下历史新高

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:美国股市于周五创下历史新高，受到投资者对人工智能（AI）持续热情的推动。标普500指数和科技主导的纳斯达克指数均创下新高，其中纳斯达克指数受到 Facebook 母公司 Meta 和 AI 芯片领军企业英伟达股价上涨的推动，超过了2021年的最高点。

英伟达的市值首次突破2万亿美元，在九个月内翻倍。竞争对手 AMD 的股价也达到历史最高点，更广泛的费城半导体指数创下新高。包括道琼斯指数在内，三大主要指数连续第四个月实现涨幅，这一涨势在很大程度上受到与人工智能相关的增长前景的推动。

市场得到了经济持续增长的支持，投资者一直在努力评估美联储首次降息的时机，目前投资者的预期是六月，并培养了美联储能够为经济实现软着陆的期望。“由于经济表现良好，通胀仍然有些棘手，美联储将更缓慢地降息，” 纽约 CFRA 研究的首席投资策略师山姆・斯托沃尔表示。“但这是好事，因为这样我们逐渐摆脱了较高利率周期，而不需要大幅降息。”

根据初步数据，标普500指数上涨41.16点，涨幅0.81%，收于5137.43点，而纳斯达克综合指数上涨183.02点，涨幅1.14%，收于16272.22点。道琼斯工业平均指数上涨90.43点，涨幅0.24%，收于39088.11点。愿景财经报道。

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