包括Spotify等34家公司联名要求欧盟对苹果公司进行制裁

划重点: ⭐️34家开发商和协会联名致信欧盟，对苹果公司新规提出强烈不满 ⭐️ 开发商认为苹果调整仅为应对审查，并不符合《数字市场法案》要求 ⭐️ 苹果被指利用隐私和安全担忧限制用户选择，开发者面临困难

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:包括Spotify、Epic Games等34家开发商和协会联名致信欧盟委员会，对苹果公司提出的欧洲新规表达了强烈的不满。他们认为苹果所做的各项调整只是为了应对欧盟的审查，不符合《数字市场法案》的要求和目的，是一种 “戏耍”。

具体来说，信中列出了苹果公司计划的几个部分，包括核心技术费、公证程序以及开发者必须接受的条款。这些选择给开发者带来了 “一个不可行的选择”，增加了复杂性和混乱，并不符合 DMA 标准，还会 “巩固苹果对数字市场的控制”。

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除此之外，苹果公司还被指利用 “毫无根据的隐私和安全担忧” 来限制用户的选择。信中描述了苹果计划向用户展示的 “恐吓屏幕”，这一举措将 “误导和降低用户体验”。尽管苹果开放了第三方应用商城，但为开发者设置了层层障碍，给开发者带来了困难。

在信中，这些公司和协会敦促欧盟委员会对苹果采取迅速、及时和果断的行动。他们认为欧盟委员会对苹果公司提议的回应将成为《数字市场法案》及其为欧洲公民和经济服务的试金石。这次联名行动显示了开发商对苹果公司行为的强烈不满，也凸显了数字市场法案对于平衡数字市场竞争和保护用户权益的重要性。

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