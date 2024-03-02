马斯克正式起诉 OpenAI、Sam Altman 状告违反合同等行为

划重点: ⭐ 马斯克起诉 OpenAI、Sam Altman，主要状告违反合同、信托义务和商业行为。 ⭐ 马斯克要求 OpenAI 开源技术成果，与全人类共享。 ⭐ 马斯克指控 OpenAI 在秘密研发超越 GPT-3的大模型，导致 Altman 被罢免职务。

站长之家（ChinaZ.com）3月2日 消息:美国加利福尼亚州旧金山高等法院展示了一则诉讼公告，宣布马斯克正式起诉 OpenAI 以及联合创始人 Sam Altman 和 Greg Brockman。马斯克的主要指控包括 OpenAI 违反合同协议、违反信托义务和不公平的商业行为。他要求 OpenAI 开源其技术成果，与全人类共享。诉讼还涉及 OpenAI 秘密研发一款名为 Q * 的大模型，引发 Altman 被罢免职务一事。

OpenAI 成立于2015年，最初由马斯克、Sam Altman、Greg Brockman 和 Reid Hoffman 等人共同创立。马斯克在2018年辞去了董事会职位，之后公司接受了微软的10亿美元投资。OpenAI 在推出 GPT-2和 GPT-3后引起广泛关注，但马斯克对公司理念转变表示担忧。

马斯克于2023年成立 xAI，旨在对抗 OpenAI，并推出了一款类似 ChatGPT 的产品。他认为 OpenAI 已经落后于其他公司，提议接管 OpenAI 但遭到拒绝。

在这一背景下，马斯克对 OpenAI 进行起诉，要求公司履行最初的开放 AI 造福人类的承诺。整个事件背后反映了 AI 领域竞争激烈，公司间合作与矛盾交织的现实。

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