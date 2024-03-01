马斯克起诉奥特曼 称OpenAI违背造福人类初衷

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:旧金山高等法院近日受理了一起引人注目的诉讼案件。特斯拉CEO埃隆·马斯克通过洛杉矶的律师事务所Irell&Manella，以违反合同为由对OpenAI及其CEO萨姆·奥特曼提起了诉讼。

马斯克在诉讼中详细阐述了OpenAI及其CEO奥特曼如何违背了公司成立时的初衷，即开发技术以造福人类而非追求利润。他特别指出，OpenAI与微软之间日益紧密的关系已经损害了该组织最初致力于公共、开源的通用人工智能（AGI）的目标。

根据法院文件，马斯克对OpenAI提出了多项指控，包括违约、违反信托义务和不公平商业行为。他要求OpenAI恢复其技术的开源性质，并请求法院颁布禁令，禁止OpenAI、其总裁格雷戈里·布罗克曼、奥特曼以及微软从该公司的人工通用智能技术中获利。

马斯克强调，AGI是一种具备与人类相当认知水平的自主AI类型，在OpenAI的GPT-4模型中得到了充分体现。然而，与之前的版本相比，2023年3月发布的GPT-4成为了一个封闭模型。马斯克认为，这一转变是出于商业考虑，而非人类利益。

此外，马斯克还提及了2023年OpenAI发生的“政变”风波。他指出，奥特曼的短暂离职促使微软介入，并迫使试图罢免他的董事会成员辞职。因此，OpenAI目前的董事会成员已不再是那些支持和了解该技术的科学家和研究人员。

作为OpenAI的联合创始人之一，马斯克于2018年离开了董事会。他表示，董事会与奥特曼之间的冲突源于GPT-4的开发以及AGI技术可能出现的下一次迭代。马斯克担心这可能会对公共安全构成威胁。

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