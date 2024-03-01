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公路高铁理想MEGA正式发布 售价 55.98 万元

2024-03-01 16:20 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:备受瞩目的理想MEGA中大型MPV新车在理想汽车2024春季发布会上正式上市，售价为55.98万元。

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理想MEGA提供了四种外观颜色选择，包括灰色金属漆、银色金属漆和熊猫白珍珠漆作为标配，同时还可选装大象灰特别版珍珠漆，选装价格为1万元人民币。内饰方面，新车提供了白色和咖色两种选择，为消费者提供了更多个性化的选择空间。

新车将从3月11日开始交付，对于在3月11日前下定和预订的用户，将享受20kW直流充电桩免费升级或六千度电的理想超充权益。而在3月11日至4月30日期间定购的用户，将享受三千度电的理想超充权益。这一举措旨在为消费者提供更加便捷和高效的充电体验。

理想MEGA在2023广州车展期间首次亮相，凭借其“高铁风格”的整车设计备受瞩目。官方称这款大型MPV的风阻系数为0.215Cd，达到了电动轿车的水平，并在纯电四驱MPV车型中实现了“全世界能耗最低”。新车长宽高分别为5350/1965/1850mm，轴距为3300mm，可利用空间达到了3791mm。

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在内饰方面，理想MEGA延续了理想L系列车型的设计风格，采用了高级丝绒材质的顶棚，并配备了双15.7英寸联屏和17英寸OLED后排屏。仪表被巧妙地嵌在方向盘内，为用户提供了更加便捷的驾驶体验。第二排座椅采用独立设计，提供零重力模式和“躺平”模式，同时配备了腿托、扶手、水杯架和压缩机冷暖箱等舒适性配置。此外，第二排座椅还配备了双50w无线充电面板，并支持通风功能。

除了舒适的座椅配置，理想MEGA还具备出色的科技配置。新车标配了21个PSS扬声器系统，支持杜比视界和杜比全景声，投屏分辨率高达3K，并支持8个投屏声道。这些配置为用户带来了高品质的音响和视觉享受。

在动力性能方面，理想MEGA基于800V平台打造，电机峰值功率达到400kW，峰值扭矩为542牛・米，0-100km/h加速仅需5.5秒。新车配备了宁德时代5C麒麟电池，能量密度高达170Wh/kg，续航里程达到710km。在CLTC工况下，每百公里电耗仅为15.9kWh。此外，新车还具备充电12分钟补能500km的水准，被誉为“全世界量产车最快充电速度”，并支持3.5kW对外放电功能。

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在悬挂系统方面，理想MEGA配备了魔毯空气悬架Max，由双叉臂、后H臂多连杆独立悬架和双腔空气弹簧以及CDC减振器组成。高度调节范围达到70mm，并具备多种模式如装载模式、脱困模式等。此外，新车全车三排都采用了双层夹胶玻璃，有效隔绝外部噪音，为乘客提供更加宁静的乘坐环境。

在安全方面，理想MEGA标配了“堡垒”安全车身，基于“全球最高”安全标准研发。车身扭转刚度高达44000N・m每度，采用铝合金后防撞梁和一体式压铸铝合金后地板骨架。第三排的缓冲空间达到了800毫米，座椅靠背框架还使用了1000兆帕的高强度钢。新车标配了9个安全气囊和侧气帘，包含远端气囊，侧气帘容量达到90升、长度达到3.2米，为乘客提供全方位的保护。

在智能化方面，理想MEGA搭载了1颗128线激光雷达、6个800万像素摄像头、1个200万像素摄像头以及4个300万像素摄像头。OTA5.2版本将在今年上半年发布，开启全场景智能驾驶。新车内置了高通8295芯片和双英伟达Orin-X芯片，用户可通过语音指令或直接在屏幕上点击确认等方式驶向目的地。此外，新车在夜间能做到120km/h的刹停，城区里遇到三轮车、快递车和异型障碍物也能实现90km/h的刹停，展现了出色的制动性能。

理想MEGA作为一款中大型MPV新车，凭借其独特的设计、卓越的性能和丰富的配置吸引了众多消费者的关注。无论是从外观、内饰、动力性能还是智能化方面，理想MEGA都展现出了出色的实力和竞争力。相信这款新车将成为理想汽车在市场上的一股强劲力量。

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