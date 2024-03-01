今日AI：英伟达大模型Nemotron-4登场；ai贴纸Face to sticker火了；KOALA AI 模型问世；Hugging Face发现100个恶意模型

欢迎来到【今日AI】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南，每天我们为你呈现AI领域的热点内容，聚焦开发者，助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。
新鲜AI产品点击了解：https://top.aibase.com/
🤖📱💼AI应用
英伟达最强通用大模型Nemotron-4登场!
【AiBase提要:】
⚡️Nemotron-4有150亿参数，训练在8Ttoken上完成，在英语、多语言和编码任务方面表现优异。
⚡️Nemotron-415B在7个评估基准上表现出色，性能超过4倍大的模型和专用多语言任务模型。
⚡️Nemotron-415B使用了标准的纯解码器Transformer架构，具有32亿嵌入参数和125亿非嵌入参数。
论文地址:https://arxiv.org/abs/2402.16819
KOALAAI模型问世:8GB内存就能运行2秒出图
【AiBase提要:】
⭐️采用知识蒸馏技术，参数减少到7亿个，无需高端硬件即可生成高质量图片。
⭐️知识蒸馏技术将大型模型信息筛选至小型模型，生成时间快于OpenAIDALL-E。
⭐️无需高端图形处理器，2秒就能快速生成高质量图像。
论文地址:https://arxiv.org/pdf/2312.04005.pdf
ai贴纸工具Face-to-sticker可一键将照片转化为卡通贴纸
【AiBase提要:】
⭐️上传一张人物肖像照片即可一键转化成卡通贴纸
⭐️采用InstantID先进技术，支持参数定制生成不同风格贴纸
⭐️赚钱思路:可通过提供高度定制化的卡通贴纸获取收益
ComfyUI图像放大节点ComfyUISUPIR轻松提高图片分辨率
【AiBase提要:】
⭐️一个ComfyUI图像放大节点，效果非常好，放大后细节清晰可见。
⭐️支持逐帧处理视频，实现高质量升频。
⭐️使用需要下载一个大小为10G的放大模型。
谷歌MusicFX推出DJ打碟模式允许选择多个音乐风格生成音乐
【AiBase提要:】
⭐️用户可以像DJ一样打碟，选择多个音乐风格生成音乐。
⭐️调整风格强度控制音乐节奏和曲调，定制符合个人口味的音乐。
⭐️GoogleMusicFX平台提供丰富音效库和工具，让用户轻松创作原创音乐。
📰🤖📢AI新鲜事
HuggingFaceAI平台中发现100个恶意代码执行模型
【AiBase提要:】
⭐研究人员在HuggingFaceAI平台上发现大约100个恶意机器学习模型，可能让攻击者注入。
⭐恶意AI模型的工作原理:利用PyTorch模型等在Python和AI开发中的方法，可以执行恶意代码。
⭐为了减轻恶意AI模型带来的风险，AI开发者应当利用新工具，如Huntr，来提高AI模型和平台的安全性。
OpenAI或用3D引擎/虚幻引擎训练Sora
【AiBase提要:】
⭐️Sora生成的视频展示惊人的3D效果
⭐️OpenAI可能使用3D引擎或虚幻引擎进行训练视频模型Sora
⭐️OpenAI在人工智能领域持续努力创新
AI文生图工具Ideogram获8000万美元融资
【AiBase提要:】
⭐Ideogram获8000万美元融资，文字渲染能力领先
⭐文生图工具展现强大文字渲染能力，生成梗图和表情包
⭐亲民收费，MagicPrompt功能降低用户生成高质量图片门槛。
机器人Ameca已经具备视觉能力 类人反应令人惊叹
【AiBase提要:】
⭐️Ameca的视觉能力标志着重要里程碑，具备多模态AI功能。
⭐️多领域技术融合推动Ameca交互和创作提升，拓展人工智能应用。
⭐️广泛传感器系统和底层操作系统支持使Ameca精准模拟人类行为和情感反应。
Gemini将引入StackOverflow数据
【AiBase提要:】
⭐️StackOverflow推出新计划，允许AI公司通过OverflowAPI接入其知识库。
⭐️谷歌将在GoogleCloud中利用StackOverflow数据提供验证过的答案。
⭐️谷歌计划在GoogleCloudNext大会上预览整合，提供更多AI增强功能。
谷歌发布时间感知框架MUSCATEL:图像识别准确率提升15%
【AiBase提要:】
⭐新方法助力模型适应易变世界
⭐MUSCATEL方法优化模型在未来数据中的表现
⭐实验结果显示准确率提升15%，为机器学习领域提供创新解决方案。
论文地址:https://arxiv.org/abs/2212.05908
（举报）