今日AI：英伟达大模型Nemotron-4登场；ai贴纸Face to sticker火了；KOALA AI 模型问世；Hugging Face发现100个恶意模型

这个插件可以让你通过右键点击快速在ChatGPT中打开选定的文本，并自定义预设提示，以提供上下文信息。这确保了ChatGPT的行为符合你的期望，并使你能够让ChatGPT帮助你解决重复的任务。自动化自动化🚀 一些使用案例： • 以特定方式回答问题，例如只能回答A、B、C或D • 为任务提供一般上下文，如总结一个段落 • 解决代码错误 • 获得语言帮助 • 翻译文本 • 以特定方式生成内容 • 任何你发现自己总是手动复制到ChatGPT中的事情 使用方法： 点击插件图标配置自定义提示 选择文本，右键点击，然后选择“在ChatGPT中打开选定的文本” 或者按下ALT+S 如果你在使用其他程序，请使用ALT+C从剪贴板中填充提示，而不是选择文本