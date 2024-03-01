理想MEGA成全球风阻系数MPV 风阻系数仅为0.215

站长之家(ChinaZ.com) 3月1日 消息:在今天的理想汽车2024春季发布会上，李想自豪地宣布，理想MEGA的实测风阻系数仅为0.215，这一成绩使其成为全球风阻系数最低的MPV。

李想进一步解释道，风阻系数对汽车的续航和能耗有着直接的影响。当车辆以80km/h的速度行驶时，整车能耗中有60%-70%是用于克服风阻的，而且随着速度的增加，空气阻力带来的能量损耗也会相应增大。

理想MEGA的低风阻系数，加上其采用的碳化硅功率芯片，使得这款车成为了全世界能耗最低的纯电四驱MPV。其能耗仅为15.9千瓦时/100公里，而在家庭充电的情况下，每公里耗电成本仅为7.6分。

那么，理想MEGA是如何实现这一全球最低风阻系数的呢?答案在于其无瑕的车身设计。理想MEGA采用了水滴型车头、溜背式车顶以及尾部的风刃设计，摒弃了复杂的装饰元素，打破了传统MPV造型的束缚。

值得一提的是，理想MEGA还成功解决了大空间与长续航之间的矛盾。该车搭载了宁德时代麒麟5C电池，总容量为102.7千瓦时，CLTC超长续航可达710公里。同时，采用800V架构的充电系统使得车辆无论是在-10度还是40度的高温环境下，都能稳定地实现12分钟续航500公里的充电体验。

理想MEGA以其卓越的风阻系数和出色的能耗表现，再次证明了理想汽车在电动汽车领域的领先地位。

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