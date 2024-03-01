**划重点:** 1. 🧠 MLLMs在处理误导性信息时存在脆弱性，苹果提出MAD-Bench基准解决问题。 2. 📊 MAD-Bench包含850个图像提示对，评估MLLMs在文本提示和图像之间处理一致性的能力。 3. 🚀 研究表明GPT-4V在场景理解和视觉混淆方面表现更好，为提高AI模型鲁棒性提供了战略性提示设计方案。

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:在人工智能领域，多模式大语言模型（MLLMs）在推动进步方面发挥了巨大作用，但它们面临处理误导性信息的挑战，可能导致不正确或产生幻觉的响应。这种脆弱性引发了对MLLM在需要准确解释文本和视觉数据的应用中可靠性的担忧。

最近的研究探讨了使用MLLMs进行视觉指导调整、引用和基础、图像分割、图像编辑以及图像生成的方法。像GPT-4V和Gemini这样的专有系统的推出进一步推动了MLLM研究。关于MLLM中的幻觉的研究主要集中在通过提示工程和模型增强来缓解问题。MLLM中的各种幻觉包括描述不存在的对象、误解空间关系以及错误计数对象等。这些挑战突显了当前人工智能能力中的重大差距。

苹果的研究人员提出了MAD-Bench，这是一个经过策划的基准，包含850个图像提示对，用于评估MLLMs在文本提示和图像之间处理一致性的能力。受评估的包括GPT-4V等热门MLLMs以及开源模型如LLaVA-1.5和CogVLM，揭示了MLLMs在处理误导性指令方面的脆弱性。

数据集包括六类欺骗:对象计数、不存在的对象、对象属性、场景理解、空间关系和视觉混淆。视觉混淆类别使用欺骗性的提示和图像，包括3D绘画、视觉错位摄影和镜面反射。使用GPT-4生成了误导性提示，并使用COCO数据集的地面真实标题手动过滤以确保符合欺骗性标准并与相关图像相关。

结果显示，GPT-4V在场景理解和视觉混淆类别中的表现更好，准确率超过90%。支持边界框输入和输出的模型在处理不存在的对象时可能更好地服务于基准。此外，GPT-4V对视觉数据有更复杂的理解，不容易受到不准确信息的误导。不正确响应的常见原因包括错误的对象检测、冗余对象识别、对非可见对象的推断以及不一致的推理。研究强调，通过战略性的提示设计，可以增强AI模型对试图误导或混淆它们的尝试的鲁棒性。

这项研究揭示了MLLMs对误导性提示的脆弱性问题，并提出了一个有望解决这一问题的解决方案，即MAD-Bench基准。该基准提高了模型的准确性，为未来研究开发更可靠、值得信赖的MLLMs铺平了道路。作为一个不断发展的领域，解决这些挑战对于在现实应用中部署MLLMs至关重要。

论文地址：https://arxiv.org/abs/2402.13220

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