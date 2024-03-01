国家四大名医团队免费帮看罕见病 全国11家公立医院支付宝上开义诊

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:2月29日是第17个国际罕见病日，为让罕见病患者能够更好地得到诊疗，近日，全国四大名医团队、五大地区11家公立医院，在支付宝上开通义诊，预约后患者可免费跟权威专家一对一视频问诊、现场问诊以及得到免费基因检测等诊疗帮助，助力罕见病患者早诊早治。

世界卫生组织将患病人数占总人口0.065%到0.1%之间的疾病定义为罕见病。截至目前，我国罕见病患者预计超2000万人，每年新增患者超过20万人。“确诊时间长”“漏诊概率高”是导致罕见病无法及时得到诊疗的两大原因。由人民日报健康客户端、支付宝联合开展的“名医值班室”公益项目，得到了心血管、神经系统领域的国家级四大名医团队，以及江苏省人民医院、复旦大学附属儿科医院、四川大学华西医院、吉林大学第一医院等共11家公立医院支持，通过免费咨询问诊，帮助相关患者。

用户在支付宝搜索「医疗健康」进入后点击「关爱罕见病」活动图标，按要求填好病例信息即可完成预约，罕见病义诊活动一直持续到3月9日。除了罕见病义诊，后续还有耳鼻喉科、消化内科、口腔科、皮肤性病科的国家级权威专家义诊可预约。

罕见病患者诊断难，除了罕见，大多数罕见病的诊断，需要借助先进的医疗设备和技术，对基层诊疗来说难度高。如今通过数字化诊疗能力完成义诊，医生、医院可以打破空间阻碍，更方便快捷地诊疗更多患者。此前，浙江省官方挂号平台也在支付宝APP上线浙江专家义诊服务专区，超30家医院开放免费号源，20余位公立三甲医院大专家开放加号通道，惠及了超万名患者。

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