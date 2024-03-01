Chat-With-MLX：一个在Mac上集成各种开源模型的聊天界面

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:Chat-With-MLX是一个利用苹果MLX框架实现的高效、多语言支持的检索增强生成（RAG）聊天界面。这个聊天界面可以轻松地自动集成任何HuggingFace和MLX兼容的开源模型，并支持通过URL与Doc(x)、PDF、txt文件和YouTube视频进行交互聊天。

项目地址:https://top.aibase.com/tool/chat-with-mlx

Chat-With-MLX的主要功能包括与数据聊天:用户可以通过URL与doc（x）、pdf、txt文件和YouTube视频进行聊天交互。此外，该界面支持多语言，包括中文、英语、法语、德语、印地语、意大利语、日语、韩语、西班牙语、土耳其语和越南语。这意味着用户可以使用他们最熟悉的语言进行交流。

另外，Chat-With-MLX还具有易于集成的特点，用户可以轻松地将任何HuggingFace和MLX兼容的开源模型集成到聊天界面中。支持的模型包括Google Gemma、Mistral、OpenHermes、NousHermes、Mixtral、Quyen、StableLM2Zephyr、Vistral、VBD-Llama2等模型。这意味着用户可以根据自己的需求选择合适的模型进行聊天交互，从而获得更加个性化的体验。

总的来说，Chat-With-MLX是一个功能强大且易于使用的聊天界面，为用户提供了更加便捷和多样化的交流方式。无论是处理文本数据还是观看视频内容，用户都可以通过这个界面与模型进行交互，获得所需的信息和帮助。希望Chat-With-MLX能够为用户带来更加愉快和高效的使用体验。

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