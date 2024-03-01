东方甄选入驻拼多多：农产品销售平台拓展新渠道

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:近日，有网友发现，东方甄选已在拼多多上开设了网店，其店铺简介标注为“新东方在线农产品销售平台”。
根据@东方财经的搜索结果显示，该店目前已拼出1880件商品。针对此举，东方财经进行了询问，店铺客服回复称，拼多多店铺是最近开设的，虽然产品与App上相同，但只上架了部分商品。
虽然目前仅有部分商品上架，但随着时间的推移，预计东方甄选将逐步完善其在拼多多上的店铺，并提供更多优质的产品供消费者选择。
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2月18日，一起关于东方甄选自营厄瓜多尔南美白虾的争议事件浮出水面。东方甄选销售了高达695万单的这款虾产品，但涉嫌隐瞒并超量使用了虾药——焦亚硫酸钠，一种防腐剂和漂白剂。东方甄选正在走报警流程。
2月27日，董宇辉“清空微博”，东方甄选再登热搜。不管是上次小作文事件，还是现在的“清空微博”一事，每一次董宇辉登上热搜的同时，也是东方甄选一次或大或小的命运波动。董宇辉对“清空微博”的最新回应2月27日晚8点，董宇辉在“与辉同行”直播间，回应了自己清空微博一事。（微博截图）他提到，“在2月底的早晨终于丢失了睡眠。一睡想起来，昨晚我说要清空（
今日，东方甄选官方号发文称，今晚7点，东方甄选官方视频号”直播间将首次开播。将回放昨晚，作家余世存、俞敏洪、主播冯冯，在东方甄选App访谈的完整内容。东方甄选CEO俞敏洪在财报电话会上指出，本次财报中净利润的下滑还主要与股权激励有关，后续追加一次后，在两年内不会再有额外分发。
东方甄选又有了新动作。东方甄选推出「小时达」业务，已经在上海和北京两个城市进行了试点，目前试点的区域包括上海的虹口区和徐汇区的部分街道，以及北京的十里河区域。东方甄选布局「小时达」业务是对即时零售市场的渴望，也是自身野心的一种体现，从当下的情形来看，想要做好这一业务，东方甄选还面临诸多挑战。
东方甄选尝试进军小时达服务领域，并已在特定城市开始布局。该服务已覆盖上海和北京两大城市。这一尝试标志着东方甄选在物流配送领域的新探索，通过提供小时达服务，旨在提升用户体验和满足消费者对快速配送的需求。
360集团正计划将直播带货纳入其年度战略规划，并由创始人周鸿祎亲自挂帅。这一战略决策引发了业界和网友的广泛关注。他还鼓励更多的人尝试成为网红，认为这是一种新的职业选择和发展方向。
今日，有传闻称东方甄选自今年年初就开始试水小时达”业务。有媒体向东方甄选的官方客服询问求证，客服回应：东方甄选小时达”业务确实已开通，不过只在北京、上海进行试点运营。未来会不会普及更多城市需要等通知。
快科技2月20日消息，近日，知名打假人王海在社交平台账号上发布视频称，东方甄选自营厄瓜多尔南美白虾隐瞒添加并超量使用焦亚硫酸钠，涉嫌欺诈消费者。针对此事，东方甄选官方客服回应称，对于某主播送检的批次，东方甄选也进行了检测，送检结果是符合国家标准要求的。同时还有报道称，知情人士透露东方甄选正在走报警流程，据悉，该举报人送检样品重量为1KG，�
国内电商已发展到成熟阶段，无论是百亿补贴、万人拼团、市场下沉，多个话题都已是老生常谈。作为国内电商中的黑马，今年一开年抖音又有大动作。据媒体报道，抖音将“价格力”设置为2024年优先级最高的任务。这也是继拼多多、阿里巴巴、京东之后，又一个把低价作为重要战略的电商平台。那么，抖音的低价玩法跟其他平台相比，有什么优势?对商家有什么影响?一起看�
LouisVuitton将对旗下产品进行调价，平均涨幅在6%左右。上海某LV线下门店销售人员向媒体证实，此次LV涨价涉及的包袋主要有4-5款，涨价幅度在1000元左右，大多是近期的热门款式，线上及线下均同步更新。预计到2030年，中国将成为全球领先的奢侈品市场之一。
Narakeet是一个在线工具，允许用户轻松创建逼真的文本转语音和旁白视频。它提供了多种语言和声音选择，支持多种文件格式上传，并允许用户自定义音量、速度和输出格式。Narakeet的定价模式为一次性支付，无需订阅，适合商业用户和需要大量音频文件的用户。
ChatGPT-PLUS 是基于 AI 大语言模型 API 实现的 AI 助手全套开源解决方案，集成了多个大语言模型平台，支持绘画功能，支付功能等。可用于聊天交互、AI 绘画等多种场景。
FTK是一个允许教育工作者在5分钟内训练自己的AI平台，旨在辅助教师与学生之间的直接教育工作。该平台强调学生-教师关系的重要性，并提供定制化的AI响应，以适应学生的阅读水平和兴趣。FTK由微软提供安全支持，确保用户数据的私密性和安全性。FTK的长期愿景是取代传统教科书，通过AI和开源方法，使教育内容的创建和分享更加动态和个性化。
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Inline Help是一款使用AI技术的在线帮助平台，能够在客户提问之前就提供解答。它通过建立知识库和使用自然语言处理来预测和回答客户问题，从而提供更快速和准确的客户支持。该平台还提供问题解决方案的搜索功能、用户反馈收集和分析等功能。Inline Help通过提供高效的客户支持，帮助企业提升用户体验，提高问题解决效率。
Txt Your Ex是一个提供情感支持的网站，帮助用户摆脱给前任发短信的冲动。通过与网站的聊天，用户可以得到鼓励和安慰，从而释放情感，避免陷入过去的关系中。网站保证用户隐私，提供一个安全的空间让用户分享心事。
Meta的下一代开源语言模型Llama 3计划于7月发布，旨在与OpenAI的GPT-4相媲美。Llama 3将更加响应用户，对于复杂话题提供上下文而不是阻止问题。Meta计划专门有人负责模型的语气和安全训练，以使响应更加细致。Llama 3的参数数量可能超过1400亿，是Llama 2的两倍。目前尚未决定Llama 3是否将是一个纯语言模型还是多模态模型，即是否也能处理或生成图像。
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Rigobot GPT是一个能够创建自己的GPT机器人的工具。通过使用自己的数据进行训练，可以生成适用于组织的文本内容。该产品具有以下特点：1. 能够在任何浏览的网站上获取AI的帮助，完成各种任务，如翻译、摘要、博客文章等。2. 能够阅读任何网站或文档，利用知识帮助用户更好地工作，回答相关问题。3. 可以创建自己的AI，并设置个性、语气等规则。4. 可以与团队共享AI，并共同改进。5. 可以在任何主题上启动训练活动，AI会向团队提问以提升能力。
ChatGPT for YouTube让YouTube的ChatGPT使用更加简单。您可以为每个新视频设置自定义提示。看了一个烹饪视频想要一个食谱？在回顾2009年的纪录片时感到困惑？GPT Prompts For YouTube应有尽有。欢迎使用这个插件，我们正在积极开发中，请在GitHub上留下您的反馈。如果遇到任何问题，请与我联系。
GPT Chat Logger 是一个浏览器扩展，能够将 Chat GPT 中的活动对话保存为本地文本文件。用户只需点击活动对话，点击存储图标，然后将文件保存到计算机上。
这是一个Chrome插件，用于在Chat GPT网站上隐藏或显示侧边栏。通过隐藏侧边栏，用户可以更好地利用屏幕空间，并专注于聊天内容。插件还添加了隐藏和显示侧边栏的按钮，以及支持开发者的捐赠按钮。
GPT文件助手是一个强大的Chrome插件，可以读取文件内容并将其复制到剪贴板。它可以轻松读取用户选择的文件内容，避免了使用额外软件的繁琐过程。同时，它还具备剪贴板管理功能，可以方便地管理复制的数据。所有的复制操作都在您的计算机本地执行，确保数据的安全性。GPT文件助手简洁易用的界面使任何人都能够轻松操作。
通过与ChatGPT进行互动的聊天对话，获得专家级的答案和见解。安装插件，即可拥有为你工作的虚拟专家团队。节省时间和金钱，解决问题。
这个插件允许您更改Chat GPT中使用的默认字体，以及代码块中使用的字体。您可以选择您喜欢的任何已安装在您的机器上的字体。适用于桌面机器。
Show GPT Chats是一个插件，用于在探索GPT时展示GPT的聊天记录和更多信息。该插件提供了GPT的聊天记录和其他相关信息，让用户更好地了解和探索GPT。
Anywhere GPT是一个插件，它允许您保存提示并在任何地方快速应用它们。使用Anywhere GPT，您可以保存那些提示，并随时在需要时使用它们。它适用于Chrome浏览器，可以提高ChatGPT的使用效率。
这个插件可以让你通过右键点击快速在ChatGPT中打开选定的文本，并自定义预设提示，以提供上下文信息。这确保了ChatGPT的行为符合你的期望，并使你能够让ChatGPT帮助你解决重复的任务。自动化自动化🚀 一些使用案例： • 以特定方式回答问题，例如只能回答A、B、C或D • 为任务提供一般上下文，如总结一个段落 • 解决代码错误 • 获得语言帮助 • 翻译文本 • 以特定方式生成内容 • 任何你发现自己总是手动复制到ChatGPT中的事情 使用方法： 点击插件图标配置自定义提示 选择文本，右键点击，然后选择“在ChatGPT中打开选定的文本” 或者按下ALT+S 如果你在使用其他程序，请使用ALT+C从剪贴板中填充提示，而不是选择文本