东方甄选入驻拼多多：农产品销售平台拓展新渠道

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:近日，有网友发现，东方甄选已在拼多多上开设了网店，其店铺简介标注为“新东方在线农产品销售平台”。

根据@东方财经的搜索结果显示，该店目前已拼出1880件商品。针对此举，东方财经进行了询问，店铺客服回复称，拼多多店铺是最近开设的，虽然产品与App上相同，但只上架了部分商品。

虽然目前仅有部分商品上架，但随着时间的推移，预计东方甄选将逐步完善其在拼多多上的店铺，并提供更多优质的产品供消费者选择。

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