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参议员表示 AI 监管必要以解决潜在风险

2024-03-01 11:45 · 稿源：站长之家

划重点:

- 💡 参议员 Mark Warner 和 Todd Young 主张制定人工智能政策，呼吁立法监管以应对潜在风险。

- 💡 AI 专家警告称监管需平衡保护公民和民主的同时不扼杀创新。

- 💡 Warner 和 Young 认为 AI 是一个跨党派议题，必须加快立法以防范选举欺诈和金融市场干扰等问题。

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:美国参议员 Mark Warner（来自弗吉尼亚州）和 Todd Young(来自印第安纳州)在华盛顿特区约翰斯・霍普金斯大学布隆伯格中心举行的讨论会上，就人工智能政策展开了一场广泛的对话。他们在这场由 Punchbowl News 创始人兼首席执行官 Anna Palmer 和高级国会记者 Andrew Desiderio 共同主持的讨论中，探讨了 AI 监管议题。这是 “桥梁” 系列活动的第一场，旨在探讨跨党派政策问题。

开会，会议

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

在会后，约翰斯・霍普金斯大学两位领先的人工智能专家 —Rama Chellappa 和 K.T. Ramesh，也是该校新成立的数据科学与转化研究所的临时联合主任，以及工程学院的教授，分享了他们的看法。他们主张立法监管需要在保护公民和民主的同时促进 AI 的增长和创新。

Warner 和 Young 一致认为，人工智能是一个跨党派议题，影响到各方。他们认为，立法者必须迅速了解 AI 的基本原理，以便跟上技术发展的步伐制定政策。

Warner 表示，政策应该旨在保护社会免受两大即将到来的威胁:误导选民的 AI 生成的深度伪造和可能扰乱金融市场的 AI 工具。而 Young 提到了知识产权的问题，认为需要保护那些为生成式人工智能的大型语言模型提供数据和内容的人。议会必须迅速采取行动，并超越对社交媒体的低效监管。

Chellappa 和 Ramesh 表示，国会必须迅速采取行动。他们认为，监管是必要的，但不应过度监管，因为我们仍不了解人工智能的潜力和可能带来的益处。AI 不仅是一个跨党派议题，更是每个人的问题。

立法监管的平衡将是关键，以确保 AI 的发展不受阻碍，同时保护公民权益和民主制度。

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