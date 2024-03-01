女子手机从27层楼掉下还能用：大赞国货之光

站长之家(ChinaZ.com) 3月1日 消息:近日，一位网友分享了她的华为Mate50手机从27楼意外坠落的惊险经历。令人惊讶的是，手机在全程记录坠落过程后，竟然仍能正常使用。

据该女子介绍，她当时正打算拍摄旁边学校的画面，便开启了录像模式。没想到手机意外从27楼坠落，整个坠落过程持续了约10秒。

手机落地时正面朝上，屏幕完好无损，仅后盖玻璃摔碎。女子对华为Mate50的耐用性赞不绝口，称其为“国货之光”。

值得一提的是，女子在经历此次意外后，依然对华为手机充满信心。她最新发布的视频显示，她已经预订了华为Pocket2的512GB版本，售价7999元。

尽管有网友向她推荐华为Mate60Pro，但她表示更喜欢折叠屏的精巧设计。而华为Pocket2恰好于今日首销，起售价为7499元。

华为Pocket2搭载了业界首创的玄武水滴铰链技术，使得屏幕在长时间使用后依然保持平整。同时，双力臂杠杆齿轮的设计使手机轻巧开合，稳稳悬停，实现了精巧与平整的完美结合。

此次事件不仅展现了华为Mate50的卓越品质，也展现了消费者对华为品牌的信任和忠诚。华为Pocket2的推出，无疑将进一步满足消费者对精美折叠屏手机的需求。

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