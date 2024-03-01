​戴尔预测2025财年前景乐观，AI 服务器需求强劲

划重点: - 💰 戴尔预测2025财年的年度营收和利润将超过华尔街预期，主要依赖于人工智能服务器的需求。 - 📈 AI 服务器配备芯片设计公司英伟达的图形处理单元，帮助满足高性能计算需求，订单数量和积压订单都有显著增长。 - 💻 个人电脑市场显示复苏迹象，AI 对个人电脑市场的长期影响也备受看好。

站长之家(ChinaZ.com) 3月1日 消息:戴尔科技公司预测，由于人工智能服务器需求强劲，其2025财年的年度营收和利润将超过华尔街的预期。戴尔受益于其 AI 服务器的需求不断增长，这些服务器配备了芯片设计公司英伟达的图形处理单元，有助于满足高性能计算需求。

首席运营官 Jeff Clarke 在一份声明中表示:“我们强劲的 AI 优化服务器势头持续增长，订单数量几乎环比增长了40%，积压订单几乎翻了一番，在我们财年结束时达到了29亿美元。”

个人电脑市场也显示出复苏的迹象，自疫情期间迅速增长后，2022年开始放缓。随着远程办公对个人电脑和电子产品需求的繁荣逐渐消退，“我们对即将到来的个人电脑更新周期以及 AI 对个人电脑市场的长期影响持乐观态度”，首席财务官 Yvonne McGill 在财报电话会议上表示。

此外，在周四的盘后交易中，戴尔的竞争对手惠普企业（Hewlett Packard Enterprise）预测季度营收低于华尔街预期，导致其股价下跌了3.7%。另一家竞争对手联想集团上周发布了强劲的季度业绩报告，收入在连续五个季度下滑后重新增长。全球个人电脑市场在2023年第四季度实现了3% 的增长，并有望在2024年有更强劲的复苏。

戴尔预计其当前财年的营收在910亿至950亿美元之间，其中值处于分析师平均预期的920.7亿美元之上。预计年度调整后每股收益为7.50美元加减0.25美元，而分析师预期为7.15美元。戴尔在截至2月2日的第四季度营收下降了11%，为223.2亿美元，略高于221.6亿美元的预期。在不计入特殊项目的情况下，其每股盈利为2.20美元，高于1.73美元的预期。

基础设施解决方案集团（包括存储、软件和服务器业务）的营收下降约6%，为93.3亿美元，而客户解决方案集团(家用个人电脑)的营收下降近12%，为117.2亿美元。报道来自孟买的 Jaspreet Singh;奥克兰的 Noel Randewich 进行了额外报道;Shailesh Kuber 和 Jamie Freed 进行了编辑。

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