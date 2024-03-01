京东2023年反诈治理工作报告：直接止损金额达23.54亿元

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:今日，京东发布2023年反诈治理工作报告，在过去的一年中，京东反诈中心通过风控拦截和预警劝阻等手段，成功帮助用户避免了23.54亿元的直接经济损失。同时，中心与警方紧密合作，协助公安机关抓获了超过1300名涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人。

为了更有效地应对诈骗行为，京东反诈中心制定了超过100种反制模型策略，专门用于定向检测和预警。这些策略帮助中心发现、识别和处置了超过5.7万个涉及诈骗的文本、图片、钓鱼链接和仿冒APP。两项由京东开发的“诈骗风险态势感知及预警技术”更是荣获了工信部防范电信网络诈骗创新技术遴选项目的一等奖。

京东反诈中心还通过规则模型对存在风险行为的用户进行了5253万次的反诈提醒，并通过电话外呼进行了41万次的劝阻。每月，中心能够拦截1500万笔风险订单和220万次风险交易请求，有效地帮助用户避免经济损失，总金额达到23.54亿元。

在反诈宣传方面，京东反诈中心积极行动，通过多渠道传播推送了11.2亿次反诈信息。中心还与公安、工信、央行等权威部门合作，进行了超过10次的反诈宣传活动。此外，中心还组织了多省市的进校园、进社区、进园区等反诈宣讲活动，以提高公众的防骗意识。

综上所述，京东反诈中心在2023年的反诈治理工作中取得了显著的成果，不仅通过技术手段有效打击了电信网络诈骗行为，还通过广泛的反诈宣传提高了公众的防骗意识。

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