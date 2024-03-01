谷歌Chrome搜索建议升级:个性化、图像化搜索助您快速发现信息

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:谷歌今日宣布对Chrome浏览器中的搜索建议进行了重大改进，旨在为用户带来更加智能、个性化、丰富的搜索体验。作为这一变化的一部分，用户将能够从其他人的搜索内容中获取更有用的建议，查看更多的搜索建议图像，并在连接较差的情况下继续获得搜索建议。

搜索建议是在用户在Google中输入查询之前所显示的建议完整列表。这一功能生成预测，帮助用户节省时间并提高搜索速度。通过这些新的更新，谷歌正在扩展搜索建议的可用性，并利用它们为用户提供灵感。

当用户登录Chrome并打开新选项卡时，他们将开始在搜索框中看到与他们之前搜索内容相关的建议，这是根据其他人的搜索内容生成的。例如，如果您最近搜索了“Japchae”，那么您可能会看到其他用户正在搜索的其他流行韩国菜肴的建议，例如炒年糕、烤肉和石锅拌饭。

此前，Chrome仅在地址栏中显示与您确切产品查询相匹配的搜索建议图像。如果您输入“Isanti餐桌”，地址栏将显示一张图片。但是，谷歌指出，有时候您可能并不确定自己正在寻找什么，因此它将开始根据更简单的搜索显示更广泛的购物类别和产品的有用图像。

例如，如果您开始输入“波西米亚桌子”，谷歌将显示波西米亚桌子、波西米亚桌布、波西米亚桌布和波西米亚台灯的图像。这样，即使您不知道确切的商品名称，您仍然可以浏览您感兴趣的产品。这一建议搜索的更新将在Android和iOS平台上推出。

谷歌还宣布，由于设备功能的改进，Android和iOS上的Chrome用户现在即使在网络连接不佳的情况下也能够看到搜索建议。这一更新意味着用户即使在隐身模式下浏览时，仍将获得更多有用的建议。

（举报）