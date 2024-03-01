Google Cloud Gemini将引入Stack Overflow数据

划重点: ⭐️ 开发者问答网站 Stack Overflow 推出新计划，允许 AI 公司通过 OverflowAPI 接入其知识库。 ⭐️ 谷歌是首个合作伙伴，将在 Google Cloud 的 Gemini 中利用 Stack Overflow 的数据提供验证过的答案。 ⭐️ 谷歌计划在 Google Cloud Next 大会上预览这些整合，以提供更多 AI 增强功能。

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:开发者问答网站 Stack Overflow 推出新计划，通过 OverflowAPI，AI 公司将获得接入其知识库的权限。首个合作伙伴为谷歌，后者将利用 Stack Overflow的数据丰富 Google Cloud 中的 Gemini，并在 Google Cloud 控制台中提供经过验证的 Stack Overflow 答案。

与此同时，Stack Overflow 将与谷歌合作，为其平台引入更多 AI 增强功能，这一过程已于去年开始，当时推出了 OverflowAI。谷歌和 Stack Overflow 计划在4月的 Google Cloud Next 大会上预览这些整合。

这种以内容为驱动力的服务，如 Stack Overflow（以及 Reddit、出版社等），希望确保在大型语言模型摄取其数据时能够获得报酬。虽然谷歌和 Stack Overflow 并未讨论此合作的财务条款，但值得注意的是，这并非独家合作关系。“我们与谷歌讨论此事的方式非常特定，是为了解决用户所面临的所有问题。”Stack Overflow 首席执行官 Prashanth Chandrasekar 告诉我。“我们收到了各类公司的合作请求，这些公司都在尝试使用 LLM 培训、AI 产品等进行实验，包括云公司和非云公司，以及试图成为云公司的公司等各类机构，都在试图以非常强大的方式利用我们的数据。这个 OverflowAPI 计划，绝对可供所有合作伙伴与我们合作。”

最终愿景是 “人类和 AI 共同协作”，以确保开发者可以信任 AI 工具提供的答案，因为这些答案来源于专业领域专家创建的知识库。谷歌还将 Stack Overflow 直接整合到 Google Cloud 控制台中，允许开发者从中查看答案并提出问题。“您可以设想打开 Google Cloud 控制台，输入查询，然后在所有谷歌特定的响应旁边，您会看到 Stack Overflow 特定的响应。”

谷歌云开发者体验副总裁 Gabe Monroy 解释道。“这两者将开始从开发者体验的角度融合在一起。这一点非常重要，因为这意味着开发者会获得流畅的体验。他们不必四处寻找和点击不同的网站。他们想要的一切，Stack Overflow 的问题和答案，以及谷歌云特定的问题答案，都在同一个地方。”

值得注意的是，这不仅仅是关于 AI。谷歌还将通过 Gemini 将 Stack Overflow 引入 Google Cloud 控制台，让开发者可以直接在那里查看答案并提问。“开发者可以在那里查看 Gemini 答案，包括引用，以便开发者可以核实结果的准确性。”

在 Stack Overflow 一侧，其想利用 Google 的 Vertex AI 平台通过 Gemini。目前，团队正在评估这将是什么样子，但可以想象 AI 支持问题提问和管理过程，例如，在网站上回答问题的助手形式。

Stack Overflow 的价值在于拥有庞大的专家用户群体，以及超过十年的几乎涵盖任何计算机科学问题的问题和答案（尽管 Stack Overflow 还运营着一系列其他主题的类似网站，但目前重点是其旗舰开发者导向的网站）。Chandrasekar 指出，确保保持这种高质量，不被低质量的 AI 推导答案所稀释是非常重要的。这也是谷歌正在整合 Stack Overflow 平台的人类元素的原因。

“我们希望保持质量非常高。这应该是质量和准确性的最佳表现，” 他说。他认为，许多开发者提问的门槛将大大降低，因为他们将与 Gemini 而不是一个主观的程序员群体互动。他说:“你得到了最好的两个世界，这太棒了。”

谷歌的 Monroy 同样强调了这一切中人的要素的重要性。“随着 Stack [Overflow] 团队希望使用 Gemini 推出新功能，确保它不破坏 Stack Overflow 多年来为开发者社区服务的美好和完善之处，这是神圣的。”

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