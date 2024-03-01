华为Pocket 2小折叠手机今日开售 售价7499元起

站长之家（ChinaZ.com）3月1日 消息:华为近日正式推出其全新小折叠手机——Pocket2，定价为7499元起。该款手机在设计和技术上都进行了大量的创新，以提供用户更为出色的折叠屏体验。

今日10:08，Pocket2将正式开售。

针对折叠屏手机常见的屏幕折痕问题，华为Pocket2引入了一项业界首创的技术——玄武水滴铰链。这一设计使得屏幕在长时间使用后依然能保持平整，大大提升了折叠屏的耐用性和观感。

同时，华为Pocket2还采用了双力臂杠杆齿轮设计，使手机的开合更为轻巧且稳定，实现了在精巧设计之上的平整与可靠性。据官方数据显示，使用15天后，Pocket2的折痕仅为48.3um，即使在使用3年后，折痕也仅为55.6um，这一表现无疑在折叠屏手机中名列前茅。

此外，华为Pocket2还注重手机的防护性能，采用了悬浮式容屏设计和超强火箭钢材质，为用户提供了超强的防撞保护。在工业设计上，Pocket2的转轴LOGO首次使用了紫外皮秒双染工艺，与机身色彩和谐统一，使得整体观感更加细腻、闪耀。

在配置方面，华为Pocket2同样表现出色。它搭载了6.94英寸的大内屏，分辨率为2690*1136，支持1-120Hz刷新率自适应调节，能为用户带来流畅且舒适的视觉体验。同时，它还配备了麒麟9000S芯片，性能强劲。在配色上，华为Pocket2提供了大溪地灰、洛可可白、芋紫（素皮）、雅黑(素皮)等多种选择，满足不同用户的个性化需求。

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