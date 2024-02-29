京东物流被曝将招聘上万人：多劳多得 激励上不封顶

站长之家（ChinaZ.com）2月29日 消息:京东物流近日宣布启动“万人招聘计划”，计划于2024年上半年吸纳约2万名新员工，主要涵盖供应链、运营、管理、销售等关键领域。此举旨在进一步增强京东物流的人才专业力，以推动公司的持续发展和创新。

该计划将通过“Boss招募令”和“青干班”等专项招聘项目，重点引进基层管理者、基层储备管理人才以及一线操作员等岗位人员。这些项目不仅为京东物流注入了新鲜血液，也为有志于在物流行业发展的年轻人提供了良好的职业发展平台。

京东物流始终秉持员工为本的理念，作为业内领先的为一线员工缴纳六险一金的企业，公司从薪酬待遇、人才培养、福利保障等多个方面，努力推动员工实现高质量就业。这种以人为本的管理理念，使得京东物流在员工满意度和忠诚度方面表现出色。

值得一提的是，京东物流在考核体系上实行“多劳多得，每一项改善都有激励且上不封顶”的政策。这种政策极大地激发了员工的工作热情和创造力，使得一线Boss岗的年终奖最高发放倍数达到了23倍，多个团队的一线员工平均薪酬也实现了翻番。

在人才培养方面，京东物流通过“新锐之星”计划，已经累计招聘上万名高校毕业生。今年，公司更是推出了“青干班”招聘专项，旨在助力有潜力、有意愿的年轻人迅速成长为优秀的基层管理者。据统计，45%的“新锐之星”校招生在入职两年后晋升为基层管理者，入职一年后成为管理者的比例也达到了30%。

同时，京东物流还关注退休员工的福利保障。近年来，随着一线员工的陆续退休，得益于公司提供的包括六险一金在内的多项福利政策，他们都能够享受到有保障的退休生活，老有所养、病有所医。

京东物流表示，20多年来，公司始终坚持“先人后企”的理念，累计投入近500亿元，建立多维度福利关怀和人才发展机制。这些措施不仅让每位京东人能够收获有尊严感、幸福感和成就感的工作生活，也为公司的长远发展奠定了坚实的人才基础。

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