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网易发布2023年财报：生成式AI已全面渗透核心业务

2024-02-29 17:08 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 2月29日 消息:2月29日，网易公布了其2023年第四季度以及全年的财务报告。报告显示，网易通过聚焦核心业务、加大技术自研投入以及推动创新，实现了稳健的业绩增长

首先，网易在游戏、音乐、教育等核心业务领域，通过应用生成式AI等关键自研技术，大幅提升了数字生产力，实现了内容垂类赛道的突破，为公司的长期发展注入了新的活力。

其次，在财务方面，2023年网易的业绩表现稳健。全年总营收达到了1035亿元，非公认会计准则下，归属于公司股东的持续经营净利润达到了326亿元。在第四季度，网易的营收为271亿元，非公认会计准则下，归属于公司股东的持续经营净利润为74亿元。

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在具体的业务方面，网易游戏实现了里程碑式的品类突破，全年营收达到了816亿元，第四季度营收为209亿元。网易云音乐则通过强化会员商业化，实现了年度扭亏为盈，年营收达到了79亿元，第四季度营收为20亿元，毛利率提升至30.3%。网易有道发布了“子曰”教育大模型2.0，在教育及广告领域落地效果超预期，全年营收达到了54亿元，第四季度营收为15亿元。

此外，网易的创新及其他业务也实现了86亿元的年营收，第四季度营收为28亿元。这主要得益于网易严选和广告服务毛利率的提升，使得创新板块的单季毛利率同环比双增至34.4%。

网易CEO丁磊在财报中表示，公司2023年的业绩实现了健康增长，众多业务板块发展良好。未来，网易将继续坚持提供创新、高质量的产品和服务，持续输出优质内容、提升用户体验，加快跨产业数实创新融合，以切实应用促进行业进步。

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