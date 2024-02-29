Lighthouse推出智能摘要，利用生成式AI为酒店提供日常业绩简报

站长之家（ChinaZ.com）2月29日 消息:Lighthouse（前身为OTA Insight）日前宣布推出智能摘要，这是一项利用生成AI技术的新功能，旨在为酒店业提供更便捷、易读的日常业绩简报。作为旅行和酒店行业的领先商业平台，Lighthouse通过此次创新进一步巩固了其在行业中的领导地位。

这一行业首创的智能摘要功能利用生成AI技术，将复杂的数据集转化为易于理解的日常业绩简报，为酒店商业团队提供了更加高效和直观的数据解读方式。在当前人工智能迅猛发展的时代，Lighthouse充分利用最新的生成AI技术，以提高数据分析的质量和速度，帮助酒店更好地理解和应对复杂的数据，从而做出更明智的收入决策。

生成人工智能已经在酒店业中发挥重要作用，例如在编写营销文案和自动化响应客户查询方面。然而，将定量数据转化为可操作的见解一直是一项具有挑战性的任务。Lighthouse通过引入智能摘要，充分利用先进的生成AI学习模型，向酒店专业人士提供了直接定制的日常业绩摘要，直接发送至他们的邮箱。

为了构建这一生成AI功能，Lighthouse与数千家酒店合作，确定了收入管理人员最耗时的任务之一:与利益相关方管理重复的日常业绩沟通。智能摘要通过自动生成深入易懂的业绩简报，解决了这一挑战，为酒店专业人士节省了时间，使其能够更专注于战略性的举措。

智能摘要的关键优势包括减轻酒店工作量，使其能够专注于推动收入的战略性举措，及时发现影响定价和促销策略的可操作见解，提高了酒店商业团队的效率。

总体而言，Lighthouse的智能摘要标志着该公司在酒店行业中生成AI创新的前沿位置。该公司的首席执行官肖恩·菲茨帕特里克表示，他们的目标是将收入管理提升到新的水平，通过消除更加单调的行政任务，释放时间用于制定出色的商业决策，促进收入增长。

目前，智能摘要功能已经向有限的Lighthouse商业智能客户推出，并计划在未来几个月内在全球范围内推广。Lighthouse通过不断创新，提供实时的酒店和短期租赁数据，成为旅行和酒店行业专业人士定价、测量绩效和深入了解市场的不可或缺的平台。

Lighthouse的智能摘要为酒店业提供了一项强大的工具，借助生成AI技术，酒店专业人士能够更加高效地管理和解释复杂的业绩数据，从而更好地应对行业竞争和变化。

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