全新人形通用机器人Phoenix机器人发布最新演示视频 灵活度、精确性更高

站长之家（ChinaZ.com）2月29日 消息:Sanctuary AI公司最近发布了一款全新的人形通用机器人——Phoenix，其发布的演示视频令人震惊。在视频中，Phoenix机器人展示了其在速度、精确性和力量方面的卓越能力，而且这些展示并没有任何加速处理。

Phoenix是世界上第一个由Carbon驱动的人形通用机器人。Carbon是一个革命性的AI控制系统，它赋予机器人类人的智能，使其能够完成十几个不同行业确定的数百项任务，显示出极高的灵活性和适应性。

官网:https://sanctuary.ai/resources/news/sanctuary-ai-unveils-phoenix-a-humanoid-general-purpose-robot-designed-for-work/

Phoenix机器人的身材与人类相仿，站立高度为5英尺7英寸，重155磅，最大负载为55磅，最高速度为每小时3英里。此外，它还装备了行业领先的机器人手部，具有20个自由度和模拟触觉的专有技术，能够进行精细操作。

Carbon是为Phoenix机器人设计的认知架构和软件平台，集成了现代AI技术，可以将自然语言转化为现实世界中的行动。这使得Phoenix机器人能够像人一样思考和行动以完成任务，具有可解释和可审计的推理、任务和运动计划。

Sanctuary AI公司对“通用”概念的理解非常字面，他们希望创建出能像人一样进行物理工作的技术。他们认为，真正的明星是Phoenix机器人基于Carbon的大脑，这个AI控制系统让Phoenix机器人具备了前所未有的智能和灵活性。因此，Phoenix机器人的发布被视为人形机器人领域的一次重大突破，它为未来的机器人技术发展指明了方向。

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