iPhone15官旗全系降至历史价 降幅均在千元以上

站长之家(ChinaZ.com) 2月29日 消息:天猫Apple Store官方旗舰店最新公布的价格信息显示，iPhone15手机系列的全系价格均创下了官方旗舰店的历史新低。特别值得一提的是，iPhone15128G的券后售价仅为4849元。

自iPhone15系列发布以来，虽然多种渠道都推出了不同程度的降价促销活动，但此次降价活动来自于官方渠道，因此在售后、服务、保障等方面都优于第三方渠道。

具体来看，天猫Apple Store官方旗舰店目前iPhone15标准版的起售价格为4849元，iPhone15Plus的起售价格为5849元，iPhone15Pro的起售价格为6849元，而iPhone15Pro Max的起售价格为8849元。

与iPhone15发布时的价格相比，此次降价幅度均超过了千元。在2023年9月iPhone15发布时，各款手机的起售价格分别为:iPhone15为5999元，iPhone15Plus为6999元，iPhone15Pro为7999元，iPhone15Pro Max为9999元。

对于有意通过官方自营渠道购买iPhone15的消费者来说，这是一个难得的购买时机，不仅能享受到降价优惠，还能获得免息分期等优质服务。

苹果通过降价促销的方式，旨在提高产品的市场竞争力，吸引更多消费者购买。

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