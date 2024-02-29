贾跃亭谈苹果放弃造车 称苹果放弃造车是大错误

站长之家(ChinaZ.com) 2月29日 消息:今日下午，法拉第未来创始人贾跃亭针对苹果公司放弃造车项目发表长文，表达了自己的失望和看法。贾跃亭认为，尽管库克成功地守护了乔布斯留下的iPhone帝国，但在AI电动出行领域，他并未展现出与伟大创始人相匹配的远见和魄力。

贾跃亭表示，他对这一决定感到非常失望。他认为，库克虽然是一位出色的职业经理人，但在开创AI电动出行未来方面，他似乎与乔布斯有着明显的差距。

贾跃亭强调，AI电车不仅是AI技术的重要应用领域，更是未来交通出行的重要方向。苹果放弃造车项目，不仅对其自身未来发展构成了巨大损失，也使其在AI终端侧面临着严重的缺失。这将使苹果失去通过AI垂直整合汽车生态的历史机遇，对于用户和整个产业来说都是一个巨大的遗憾。

贾跃亭表示，FF一直在密切关注着苹果的造车进展。尽管苹果这样的科技巨头在造车领域也面临着诸多变数和挑战，但FF始终坚信自己的独特价值和战略方向。即使苹果选择放弃，FF也将继续坚持，直至成功。

贾跃亭认为，这并不意味着电动车赛道已经关闭。相反，目前AI电车正处于发展的初级阶段，仍然充满着机遇和挑战。无论是苹果的放弃还是其他公司的犹豫，都无法改变这一事实。

贾跃亭表示，FF坚持的是创造和守护那些无法被取代的独特价值。他相信，通过不断提升产品力、技术力、品牌力、销售力和用户力等方面的实力，以及从种种磨难中淬炼出的经营力，FF将推动AI电车市场的全面爆发。他将在近期与大家分享更多关于FF的计划和愿景。

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