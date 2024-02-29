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周鸿祎开启首堂AI免费课：称PPT是忽悠人的工具

2024-02-29 16:02 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）2月29日 消息:360集团的创始人及董事长周鸿祎今日在首堂AI免费课直播中分享了他对PPT的看法。他直言不讳地指出，PPT实际上是一种极具忽悠性的工具，那些内容的空洞和思想的不足，常常可以借由华丽的图像和精彩的金句得以掩饰。

周鸿祎进一步表示，在他的公司内部，PPT是被禁止使用的，只有在对外交流时才会使用。他的这一观点显示了他对于真实、深入的沟通和交流的重视。

此前，周鸿祎曾表示，AI科普的需求巨大。他注意到，尽管李一舟通过AI课程收费获得了可观的收入，但他认为这种收费行为是有问题的。周鸿祎认为，这些课程应该免费提供给用户，因此他决定开启自己的AI免费课直播。

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昨天，周鸿祎也谈到了苹果放弃造车的话题。他认为，科技巨头们都在顺应潮流，全力以赴地投入AI领域。他指出，苹果不太会受到竞争对手的影响，因为苹果拥有庞大的忠实粉丝群，其产品往往能够得到用户的热烈追捧。因此，他认为苹果放弃造车可能是为了更好地投入到AI领域。

周鸿祎强调，美国的所有公司都在全力以赴地拥抱AI，因为不拥抱AI就会被淘汰。他的这一观点再次凸显了AI在当今科技领域的重要性和影响力。

总的来说，周鸿祎的AI免费课直播不仅分享了他对AI和PPT的看法，也展示了他对科技趋势的深刻洞察。

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