今日AI：周鸿祎抖音直播开讲免费AI课；包小柏用AI“复活”女儿；Midjoureny下周推人物一致性；Ideogram 1.0图像生成模型发布

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📰🤖📢AI新鲜事

周鸿祎抖音直播开讲免费AI课：李一舟不该收费

【AiBase提要：】 ⭐ 今日， 360 集团CEO周鸿祎在抖音直播开讲AI相关课程 ⭐ AI科普需求大，周鸿祎认为课程应该免费。 ⭐ 周鸿祎免费AI课开播半小时，累计看过人数69. 0 万

包小柏用AI“复活”女儿为妻子庆生：成功复刻出数字女儿

【AiBase提要：】 🌟 包小柏深陷失去女儿的悲痛，利用AI技术复刻出数字女儿。 🌟 成功复刻的AI女儿能够回应对话，为妻子献唱生日歌。 🌟 包小柏借助科技表达对女儿的思念，引发对科技与情感的思考。

李彦宏：文心大模型日调用量超 5000 万次

【AiBase提要：】 🚀 文心大模型日调用量超过 5000 万次，季度环比增长 190%。 🤝 三星、荣耀等企业与百度达成合作，Galaxy AI集成百度文心大模型多项能力。 💰2024 年生成式人工智能与基础模型业务将为百度带来数十亿元人民币的增量收入。

报道称，Meta 计划于 7 月推出新的AI语言模型 Llama3

【AiBase提要:】 ⚡ Llama3 将具有更强大的推理能力和更准确的预测能力，可应对复杂问题。 ⚡ Meta在AI领域持续投资和发展，推动人工智能技术应用和发展。 ⚡ Llama3 将引入更先进的模型架构和算法，提升语言理解和生成性能。

Allen AI开源微调模型OLMo-7B-Instruct

爱奇艺：看好生成式AI发展 积极与头部生成式AI公司合作

【AiBase提要：】 ⭐️ 爱奇艺 2023 年第四季度总营收 77 亿元，全年总营收 319 亿元，净利润下滑。 ⭐️ CEO强调 2024 年高质量增长目标，重点关注内容事项和智能制作系统优化。 ⭐️ 公司高度重视生成式人工智能技术发展，计划与头部AI公司合作。

尤洋团队开源OpenDiT，训练类似Sora模型实现80%加速

🤖📱💼AI应用

Midjoureny下周推人物一致性功能

【AiBase提要：】 ⭐️ 用户将能够在不同风格中保持角色的一致性。 ⭐️ 风格参考将取代旧版本，新的描述功能即将测试 ⭐️ 探索加入风格随机选项的可能性

与Stability AI合作!AI视频编辑产品Morph Studio内测

Lightricks推出AI电影制作工具LTX Studio 可自动生成脚本和分镜头

【AiBase提要：】 🎬 用户只要输入想法就可以自动生成脚本和分镜头 🎥 可对镜头切换、角色、场景一致性、摄像机、灯光等进行可视化精准控制 🎬生成的视频还自带背景音乐，视频长度超 25 秒 🔗内测排队入口：https://top.aibase.com/tool/ltx-studio

Ideogram1.0图像生成模型发布 文字生成能力更强大了

ContorlNet作者新研究！LayerDiffusion可生成商业素材级别透明PNG图片

【AiBase提要：】 ⭐️ 可以直接用Stable Diffusion生成透明PNG图片，或带有透明度分层的图片。 ⭐️ 透明技术可适配多种条件控制系统，生成多种透明图层。 ⭐️ 用户研究显示，生成的透明图像质量媲美真实商业级素材。 论文入口：https://arxiv.org/pdf/2402.17113.pdf

Adobe发布了一个用于音乐的GenAI工具

【AiBase提要】 ⭐ Adobe推出Project Music GenAI Control，结合用户自定义和AI生成音乐 ⭐ 用户可以自定义节奏、强度等音乐内容 ⭐ 与加州大学和卡内基梅隆大学合作开发，平台考虑音乐创作的道德和法律问题

AutoPrompt：一个提示词优化工具 还能自动避过敏感词

【AiBase提要：】 ⭐ AutoPrompt是专为优化提示而设计的框架 ⭐ 自动构建数据集测试和优化提示 ⭐ 解决敏感性和模糊性问题，提高任务执行效率和准确性 项目地址:https://top.aibase.com/tool/autoprompt

StarCoder 2：用于代码生成与分析的开源模型，提高开发效率

【AiBase提要：】 ⭐ 3B、7B和15B参数版本，支持 600 多种编程语言 🏆 15B模型在HumanEval上达到46%的表现 🛠️ 主要用途包括代码自动补全、修复、翻译、生成、学习与教育以及代码优化 项目入口：https://top.aibase.com/tool/starcoder2

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